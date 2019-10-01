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花逾5萬元買到「一次性」洋裝？ 杭州女崩潰了

2019-10-01 16:50世界日報 中國新聞組／杭州1日電

買了一件美麗的裙子原本是件令人開心的事情，但如果它不能洗，就讓人傷腦筋了。浙江杭州的王女士就遇到這樣的問題，她趁著百貨公司特價買下一條上萬元的連身洋裝，要送去乾洗時卻頻頻遭到拒絕，原來是因為這件洋裝的成分太複雜，洗衣店怕洗壞了不敢收。如今，她這件「一次性」洋裝仍找不到清洗的方法。

綜合報導，王女士這件灰色連衣洋裝，在百貨公司專櫃原價為人民幣1萬8900元（約新台幣8萬2000元），她去年10月以人民幣1萬4000多元購買，等到12月百貨公司促銷時，櫃員又替她減去1800元差價，最後她以人民幣1萬2200元（約新台幣5萬3000元）買下這件洋裝。

穿了幾次之後，王女士想要清洗這件衣服。洋裝的洗標上註明，裙子的成分有醋纖、錦綸、桑蠶絲和羊毛，裙子上還有裝飾。這條裙子不可水洗、漂白，可以緩和乾洗。

王女士想乾洗這條裙子，但被很多乾洗店拒絕了。拒絕的理由都是裙子的成分太多，洗起來太複雜，容易被弄壞。

她找到原本購買的專櫃，櫃員推薦她一家乾洗店但都被她拒絕了，因為這一家乾洗店較小，不像是連鎖店，王女士不放心交給他們洗。

百貨公司專櫃表示，對於王女士的困擾，公司願意在她下次消費時給予八折的優惠。專櫃店長說，他們曾帶王女士去過一家乾洗店，但是因為王女士要拿手機拍這家乾洗店和乾洗店老闆，導致這家乾洗店最終拒絕為王女士服務。

專櫃並表示，他們與總公司聯絡的結果，公司願意負責找清洗店清洗，第一次免費，之後的費用由王女士承擔。不過王女士不太放心對方所找的清洗店，雙方就此事沒有達成一致。

花人民幣1萬多元買的裙子卻頻頻被乾洗店拒收，讓王女士崩潰。圖／擷自影片
花人民幣1萬多元買的裙子卻頻頻被乾洗店拒收，讓王女士崩潰。圖／擷自影片
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