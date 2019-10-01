捕800條「菜花蛇」賣人吃 廣西男下場好悽慘

2019-10-01 13:19 世界日報 北京1日電



捉蛇變「捉蟲」男捕800條王錦蛇賺10萬 被捕判罰20萬兼坐牢 網路圖片 分享 facebook

廣西一名羅姓男子和同夥經常上山捉蛇「貼補家用」，一年多時間裡捕了800多條王錦蛇賣給他人當美食，近日，捕蛇男和其同夥被浙江省杭州市臨安區檢察院判刑，且因國家資源損失而罰賠20萬人民幣。

綜合媒體報導，王錦蛇俗稱「菜花蛇」 ，本身無毒，卻是毒蛇和鼠類的剋星，在中國分布廣泛，屬國家「三有」保護動物、浙江省重點保護陸生野生動物。野生的王錦蛇是鼠類天敵，若隨意獵捕，會對整個生態系統的平衡造成嚴重影響。

涉案的羅男10多年前與父母到臨安定居，因所得不多又欠下少債，於是上山捉蛇賺錢。他發現王錦蛇價格高、又受歡迎，從2017年4月至7月，他買了幾十個籠，到附近山區誘捕了80多條王綿蛇，轉售後賺到約1.2萬人民幣，初嘗甜頭。

翌年羅男再約朋友一起捉蛇，當時他已從網上得知捉王綿蛇是犯法，但因利潤高不願收手，與朋友王姓男子及曹姓男子數月內再捉了逾730條王錦蛇，然後以約8.8萬人民幣轉賣，事後被公安查獲屋內藏了30多條王綿蛇，才揭發整起案件。

法院認為羅男犯非法狩獵罪被判刑1年6個月，而涉事的王男、曹男，分別因非法狩獵判刑1年及1年4個月。另外，檢方認為羅某等人應承擔民事責任，提起民事公益訴訟，就國家資源損失向他們索償20萬元人民幣。