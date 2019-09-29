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不滿30歲美女教授 紛嶄露頭角

2019-09-29 18:52世界日報 中國新聞組╱廣州30日電

近年來，中國高校、科研院所中，年輕的教授、博導層出不窮，翻轉人們印像中教授多是氣質儒雅的中年人或白髮蒼蒼的老者。

南方都市報報導，1991年出生、28歲的博士李琳，近日當上南方醫科大學教授、博導的新聞再度引發熱議。其實不只是李琳教授，中國高校、科研院所一批年輕的學術明星已嶄露頭角。

2012年，地處湖南的中南大學，就曾破格聘任攻克國際數學難題的22歲在校學生劉路為中南大學正教授級研究員。

據媒體報導，2010年，還在中南大學讀本科的劉路因破解國際數學難題「西塔潘猜想」，而震驚國際數理邏輯界，2012年3月，他被中南大學破格聘為教授級研究員，時年22歲，媒體稱其為「中國最年輕的教授」。

和李琳一樣，宮勇吉也是28歲就當教授、博導。1989年出生的宮勇吉，現為北京航空航天大學材料科學與工程學院教授，博導。他1989年出生於山東，高三時被保送到了北大，後出國留學獲博士學位。在材料與新能源方面有卓越的成就，28歲就當了教授。

1990年6月5日生的楊樹，同樣是「美女博士」，安徽合肥人，浙江大學電氣工程學院教授、博士生導師，在微電子方面成就突出。

據媒體報導，她本科畢業於復旦大學，而後前往香港科技大學攻讀博士學位，僅用短短四年時間，就拿下博士學位。之後，香港科技大學讓她成為客座助理教授。不久後，她又成為英國劍橋大學博士後。據稱學校學生尊稱她為「學神」。

顧實出生於1990年9月，2011年獲得清華大學理學學士學位，2016年獲得賓夕法尼亞大學應用數學與計算科學博士學位，並曾在賓夕法尼亞大學進行博士後研究。

2017年加入電子科技大學計算機科學與工程學院，現擔任教授、博導，主要從事計算神經學和神經影像數據分析的研究。

顧實還是個「非典型理工科生」，愛滑雪、愛聽音樂、愛看電影，還愛做飯。據稱他讀博士，實驗室不太忙的時候「會溜出去滑雪」。從小愛做飯的他很居家，「很多菜基本上都會」。

劉明偵1990年生於重慶，18歲時留學英國布里斯托大學，攻讀電氣工程專業，畢業時取得了一等學士學位。之後到英國劍橋大學讀碩士，牛津大學讀博，2015年順利取得博士學位。

現為電子科技大學教授、博導，並任電子科技大學材料與能源學院副院長，還是四川省婦聯兼職副主席。

她24歲博士畢業，25歲成大學教授，是妥妥的「學術明星」。也因為顏值清麗，被稱為「女神」。

大學教授英國香港

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