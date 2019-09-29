祖傳康熙字典 6本喊價64萬

2019-09-29 18:52 世界日報 中國新聞組╱北京30日電



山東一男子因無力償還欠債，日前將六本祖傳《康熙字典》變賣，據媒體報導，這六本字典交由泰安市岱岳區人民法院進行網絡公開變賣，變賣價64萬（人民幣，下同，約9萬美元）起，引起不少網友關注。

北京青年報報導，據了解，變賣從2019年8月16日至2019年10月15日結束。已有兩人諮詢，但還未變賣成功。法院提示稱，不對標的物真偽和使用性能負責。有專家表示，《康熙字典》的價值要視文物具體情況而定。

變賣者王先生說，五年前因為做生意欠了朋友18萬，無力償還，於是就想到變賣祖傳的六本《康熙字典》。王先生找專家鑑定後出具了藏品鑑定書，鑑定師是故宮博物院研究員、國家文物鑑定委員會委員張廣文。他出具的鑑定評語為「從圖片來看，保存的很完整，是中國第一部以字典命名的漢字辭書。有一定的收藏價值」，標的物預估價是120萬以上。

此事引發關注後，有網友認為王先生的《康熙字典》並不值錢，上海商務印書館光緒年間的石印本，品相好的《康熙字典》也只值幾千塊而已。

負責該案的泰安市岱岳區人民法院徐法官介紹，因為是流拍，所以法院在網絡平台上重新進行公開變賣活動時做了降價處理，以64萬元起拍，法院對此次變賣也做出了特別提示，強調他們不對標的物的真偽、使用性能等負責。