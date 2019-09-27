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小孩獨留家中 六旬爺忘帶鑰匙徒手爬九層樓

2019-09-27 21:20聯合新聞網 綜合報導

爺爺擔心獨自在家的孩子，不顧路人驚呼，徒手從一樓爬到九樓。圖擷自看看新聞
爺爺擔心獨自在家的孩子，不顧路人驚呼，徒手從一樓爬到九樓。圖擷自看看新聞
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大陸昆明出現一名六旬老人，沿著大樓牆邊，徒手從一樓爬到九樓，就像蜘蛛人，引發路人驚呼，詢問原因後才發現，原來爺爺忘記帶鑰匙，但有小孩獨自待在家裡，深怕孩子會有什麼意外，情急之下只好爬牆。

根據《看看新聞》報導，24日在昆明福澤雅苑小區內出現驚險的一幕，一名六旬老爺爺，不顧底下路人的勸阻，手撐窗戶、腳踩窗沿，慢慢抓住樓上住戶的陽台，並且一層接一層，徒手從一樓爬到九樓，看的路人膽戰心驚。

過程中，圍觀路人向爺爺喊話表示，「你不要動，好好的拉著」、「你不要爬了，你要回家等下回」、「等一下會幫你開門的」，但爺爺仍不聽勸，執意往上爬，一直爬到九樓後，只見他頭先鑽進窗內，之後再把腳慢慢踏進去，讓底下的路人驚呼，太危險了阿。

據了解，爺爺爬樓的原因是因為沒帶鑰匙，怕獨自在家的小孩會出意外，所以才爬牆。爬牆爺爺表示，「在想孩子是不是睡著，或在裡面怎麼了，我急了、慌了，怕他出什麼問題，所以才從一樓爬上來」。

在爺爺爬牆時就已經有人報警，但爺爺擔心家裡的小孩，所以一刻也不願意等待，雖然這次平安的到家了，但在眾人的勸說下，爺爺也表示，以後再也不會做出這麼危險的舉動了。

不顧路人勸阻，執意往上爬。圖擷自看看新聞
不顧路人勸阻，執意往上爬。圖擷自看看新聞
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