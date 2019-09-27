盜墓挖出手機 浙男破解密碼轉走近萬元

2019-09-27 11:53 世界日報 北京27日電



浙江一男子墓地盜得一部陪葬手機，轉賬獲利近萬元後被抓。 (取材自中新網) 分享 facebook

現實版《盜墓筆記》在浙江上演，一名無業男子在墓地盜出死者手機，意外發現手機裡還綁定著銀行卡，於是他解開微信支付密碼，轉帳近萬元給自己花用。家屬發現死者銀行裡喪葬費不翼而飛後報案，警方循線逮獲男子。

中國新聞網報導，長興縣林城鎮的小天（化名）日前到派出所報警，稱其父親於幾個月前去世，他從社保局得知父親的醫療報銷費和喪葬費9500元已打到銀行卡上，但他剛查詢該銀行卡時，卻發現卡裡只剩幾十元錢，9500元費用卻已消失。

辦案民警戴振宇調取銀行卡流水，發現8月期間該卡有多次轉帳記錄，每次500至2000元不等，總計金額正是9500元。「錢是通過綁定微信充值轉帳出去的，查證後確定綁定的微信號為小天父親生前所使用。而這筆錢都轉入了李立的微信帳戶中。」戴振宇說。

21歲的李立是長興人，民警發現其整日混跡網吧，且無固定經濟來源，因而判斷李立有重大作案嫌疑。19日上午，民警在林城鎮某村抓獲李立。

報導指出，李立因為不想上班但又無經濟來源，於是他決定去墓地「碰碰運氣」。他多次在夜裡林城鎮某村公墓，把墓上的蓋板抬開，將墓中硬幣盜走。李立每晚偷三四座墓，每次得30至80元，距今為止已盜竊墳墓20餘座。

有一次，李立在墓內發現了一部手機，把手機偷回家充電開機後，發現該手機微信還綁定著一張銀行卡。嘗試了幾次後，他成功解開微信支付密碼，然後試著從綁定銀行卡往微信充值了1000元，沒想到竟然成功了。

於是李立立即添加該微信號為好友並把錢轉到自己微信上，之後再手機放回墓中。等到錢用光，他又把手機偷出來往自己微信上轉賬，直至銀行卡上的錢幾乎轉光，才將手機還回墓中。

目前，李立因涉嫌盜竊罪已被長興警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。