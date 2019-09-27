連這也能炒？周董MV奶茶 1杯飆上人民幣300元

2019-09-27 11:56 世界日報 北京27日電



影片來源：YouTube

26日中午，麥吉machi machi在上海外灘中山東二路12號開業。從25日晚間開始就有民眾排隊，26日一大早，現場已經大排長龍。由於26日只限量200杯，黃牛一杯炒到了300元人民幣（約42.3美元）。

周杰倫MV奶茶店上海開業，黃牛一杯三百人民幣。 (網路圖片) 分享 facebook

日前，周杰倫發布的新歌《說好不哭》在微信朋友圈刷屏，還帶火了MV裡的奶茶店「麥吉machi machi」。周杰倫也常常在社交軟體上上傳自己和茶飲的照片。

澎湃新聞報導，26日上午11時30分左右，在上海現場看到，排隊人群從奶茶店門口一路延伸至金陵東路全家便利店門口，人數在200人以上，目測排隊人群還在增加。

周杰倫MV奶茶店上海開業，黃牛一杯三百人民幣。 (取材自微博) 分享 facebook

前一晚就來 大爺排第一

排在隊首的大爺說，他排了一個晚上。排在第9位的一位先生則表示，他在昨晚11點趕過來時，看到前面已經排起了隊伍。他聽聞，排在隊首的人從昨晚9點多就過來了，「或許今天早上6點前到的就可以買到奶茶」。

在現場除了民眾排隊外，還有多位民警在維持秩序，提醒店門口圍觀人群，不要停留，往前行走。店門口廣播一直循環播放「今日限量供應，售完為止」。

中午12時，店內工作人員開始分批發放號碼牌，拿到牌子的顧客進店購買奶茶。 12時06分左右，工作人員說，今日限量200杯，目前已經滿額。

12時30分，排在後面隊伍顧客得知限量200杯後，陸續地離開，但是大批隊伍仍在排隊。有安保人員來到隊伍中提醒，不要再排隊，排到也沒有名額了。

一位在隊伍外圍的女士說，11點時，排在隊伍前面的黃牛告訴她，一杯100元，臨近開店時，漲到300元一杯。一位拿著招牌奶酪奶茶的男士站在路邊詢價，「300元一杯，要買要快」。

周杰倫MV奶茶店上海開業，黃牛一杯三百人民幣。 (取材自微博) 分享 facebook

對於「周董同款奶茶」產生的排隊現象，多數網民大嘆周董流量帶貨驚人，「三百一杯，喝完會飛」、「有網紅的地方就有黃牛」。也有網民不以為然的指出「啥都能炒，連奶茶也不放過」、「花300元喝奶茶不如去吃大餐」。