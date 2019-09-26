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山東男花2.6萬元上減脂營 因偷吃1根火腿腸被開除

2019-09-26 18:12世界日報 中國新聞組╱上海26日電

22歲、體重240斤（120公斤）的山東小子小裴，上個月在一個視頻平台上偶然發現揚州一個減脂營的帳號，上面有不少學員減肥成功的案例。9月6日，他趕到揚州，花人民幣6600元（約新台幣2.6萬元）簽約加入減脂營。卻因偷吃一根火腿腸，被訓練營開除，費用全被沒收。

據江蘇新聞報導，事後小裴請求教練，對方也不願讓他留下。小裴非常生氣，「我太氣憤了，我大老遠從青島過來減肥，然後因為這麼芝麻大小的事，他們就把我趕出去了。」

減脂營負責人表示，像這樣犯錯中途被開除的不止一個，因為來的都是「減肥困難戶」，他們必須嚴格管束。

減脂營方指出，雙方簽訂的合同上有一條備註，如果學員未成年，減脂營與監護人溝通之後，學員仍不遵守管理制度，減脂營有權利終止協議，也不退錢。

小裴聽聞更火大，指合同是針對未成年人，自己已經成年，不適用該條款。

法律界人士表示，基於減肥的目的，減脂營可以指定相關規定，用以管束和懲戒學員。但雙方訂立的合同中相關條款顯失公平，也不具法律效力，不能因為學員吃火腿腸、私自外出，就解除合同，一分錢都不退。

經過協商，減脂營已經退還部分費用，小裴已經返回青島。

山東小子小裴（如圖）參加減脂營，減脂營為了成效，嚴格規定成員飲食。圖取自／江蘇新...
山東小子小裴（如圖）參加減脂營，減脂營為了成效，嚴格規定成員飲食。圖取自／江蘇新聞
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山東小子小裴參加減脂營，減脂營（如圖）為了成效，嚴格規定成員飲食。圖取自／江蘇新...
山東小子小裴參加減脂營，減脂營（如圖）為了成效，嚴格規定成員飲食。圖取自／江蘇新聞
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