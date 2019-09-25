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中石化回馬槍讓到手京華城飛了？興富發「輸了就是輸了」

員工借錢買車給老闆開？台商在陸超過10年道出當地真相

2019-09-25 21:19聯合新聞網 綜合報導

兩位在陸超過10年的台商，一位是從事石材業的邱先生（左），另一位則是不願露面、署...
兩位在陸超過10年的台商，一位是從事石材業的邱先生（左），另一位則是不願露面、署姓的機械買賣老闆（右）。 圖／取自YouTube頻道《攝徒日記Fun TV》
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近年台灣經濟遇瓶頸，不少青年對西進抱持憧憬，YouTube頻道《攝徒日記Fun TV》採訪兩位在陸超過10年的台商，一位是從事石材業的邱先生，另一位則是不願露面、署姓的機械買賣老闆，他們以自身經驗道出「我們在那邊待久的人都知道」，一般人不熟悉的文化與價值觀差異。

機械買賣老闆表示，大陸解放後，人民一直處於貧窮的生活環境，因此出現一種極端「自卑感」，很愛打腫臉充胖子，例如他發給自己的員工月薪2、3千元人民幣，但員工為了面子，回鄉借錢買一台30萬元人民幣的雅哥車子，他追問對方得到的回應是「這樣出去跑業務有面子，公司也有面子，還可以借老闆開」，令他驚嘆「神經病，真的是發瘋了」。

邱老闆也遇到類似的狀況，他曾帶員工至百貨公司添購西裝，員工隔日便穿新西裝上班，吊牌卻沒有剪掉，詢問對方後得到的回應是「為什麼要剪？我們這不是地攤貨呀！我們是百貨公司買的！這是名牌耶」，他認為大陸文化改革後，很多人會以外表彰顯個人社會地位，反正自己能在大陸做生意做得起來，就尊重在地文化。

機械買賣老闆透露，有很多年輕人畢業後想去大陸工作，把對岸講得好像天堂一樣，結果去了以後才發現來不及了，很多台灣的高中生想去大陸讀書拿文憑，但他們沒有想到台灣是不承認大陸文憑的，如此一來怎麼回台就業？

影片公開後有同在大陸工作網友非常認同，「我是在陸港商，這是真的」、「這兩個中國老司機...講的完全跟我在中國工作時的情形一模一樣」、「想想馬雲的下場」、「館長有推薦這影片~讚！」，就連大陸人都留言「這兩位大叔說的都是事實」，不過也有人質疑「衣服的吊牌不摘這是十多年前的事了」、「可能他們接觸的這些情況都是大陸低學歷社會底層」。

台商西進兩岸關係

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