故宮文具夯 網酸有顏值沒品質 「跟喜羊羊是一個水準」

2019-09-25 13:52 世界日報 綜合報導



來源：YouTube

北京故宮又出新招，「書桌上的紫禁城－故宮文具品牌發布會」近期舉行，故宮文具正式亮相，釋出筆記本、鉛筆、套裝文具等140多種產品，年底產品預計達300多種。故宮近來不斷推陳出新，引發網民興趣、搶占媒體版面，不過網上民眾對於北京故宮產品的質量抱有存疑的不在少數，輿論看法兩極。

北京故宮商品被罵翻！ (取材自微博) 分享 facebook

故宮文具產品首次登場，目標是搶占網民的書桌，一系列產品中顯見許多巧思。橡皮擦產品「榫卯橡皮」可以拼成魯班鎖，另一款「牌匾橡皮」則是將故宮裡的「正大光明」、「化日舒長」、「中正仁和」等匾額設計成橡皮的形狀，可充當樂高玩具，任意組合成筆筒或其他形狀。

具有科技感的產品，如「琴韻流光多功能摺疊檯燈」，這款檯燈是依照故宮裡的金漆花鳥琴做原型設計，檯燈摺疊後就是金漆花鳥琴的琴身，打開後變成三折的檯燈，第二折上則顯示時間、溫度與濕度。這款檯燈有鬧鐘功能，特別的是在於，鬧鐘發出的是古琴的聲音。

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故宮釋出文具產品引發網民熱烈討論，有人歡迎故宮發新品，也有人無情吐槽。喜歡故宮產品的，看上故宮勇於推陳出新，認為產品豔而不俗，具有文化底蘊，送禮不失禮。

但有鑑於故宮以往的表現，也有網民不願買帳，並且出現抗議前期產品的留言，像是「現在雖然品種多，可是品質總體上不太行，我買的表都不好用，老停」；「文具真的可以做做，口紅真的就算了，術業有專攻」。

也有網民認為品質與價格是個問題，如「故宮周邊顏值是高，但是品質不過關，完全不想為情懷埋單」；「看見搞了一堆小屁孩去發布，就知道又是低齡化的產品，把文具停留在幼兒化的年齡真的跟喜羊羊是一個水準」。

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其實，網民的留言並非沒有道理，去年底故宮搭著古裝劇的熱潮，進軍彩妝產業，出的故宮口紅就是一例，且口紅還意外引發兩家「故宮系的嫡庶大戲」，亦有人認為，「口紅是經常被吃進嘴裡的東西，需要慎重」。