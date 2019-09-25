為買手機5000元約開房 江蘇17歲少女悲劇了…

2019-09-25 13:52 世界日報 上海25日電



來源：YouTube

17歲女孩與網友相約以5000元價格開房結果悲劇了 (取材自現代快報) 分享 facebook

江蘇泰州靖江17歲女孩小紅（化名）為了買新手機，與男網友相約以人民幣5000元（約707美元）價格開房，結果到了房間對方掏出「警官證」自稱警察，先是對女孩說教並要她寫下保證書，隨後竟要女孩免費陪他，被拒絕後強行襲胸逃離。事後經查證，該男根本是假警察。

現代快報報導，靖江市公安局城東派出所近日接獲一女子報警，電話中，女子不停哭泣，說自己被某派出所的「警察」襲胸。民警根據信息，找到涉案的29歲錢姓男子，經調查，錢姓男子製作假「警官證」，冒充警察意圖不軌。

據了解，在交友軟件上，男子與小紅聊天，以5000元的價格為誘餌，約小紅至某賓館發生性關係。小紅如約到賓館房間後，男子詢問小紅年齡，小紅稱自己17歲，想透過這種方式換購一支新手機。

男子隨即掏出「警官證」，說自己是警察，並一本正經地對小紅「說教」，表示這是違法行為，還讓其簽保證書。然而令人大跌眼鏡的是，就在小紅寫完保證書後，男子竟提出讓小紅陪陪他。小紅拒絕，男子就強行襲胸後逃離。

報導說，錢男表示，一上來只是覺得好玩，通過網路認識小紅後，就想利用「警察」身分不花錢「玩玩」這個女孩子。錢男因涉嫌招搖撞騙和猥褻，被公安機關並處行政拘留20日、罰款500元的治安處罰。