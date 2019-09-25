親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

彈劾川普正式宣戰：「烏克蘭門」醜聞與民主黨怎麼了？

為買手機5000元約開房 江蘇17歲少女悲劇了…

2019-09-25 13:52世界日報 上海25日電

來源：YouTube

17歲女孩與網友相約以5000元價格開房結果悲劇了 (取材自現代快報)
17歲女孩與網友相約以5000元價格開房結果悲劇了 (取材自現代快報)
分享

江蘇泰州靖江17歲女孩小紅（化名）為了買新手機，與男網友相約以人民幣5000元（約707美元）價格開房，結果到了房間對方掏出「警官證」自稱警察，先是對女孩說教並要她寫下保證書，隨後竟要女孩免費陪他，被拒絕後強行襲胸逃離。事後經查證，該男根本是假警察。

現代快報報導，靖江市公安局城東派出所近日接獲一女子報警，電話中，女子不停哭泣，說自己被某派出所的「警察」襲胸。民警根據信息，找到涉案的29歲錢姓男子，經調查，錢姓男子製作假「警官證」，冒充警察意圖不軌。

據了解，在交友軟件上，男子與小紅聊天，以5000元的價格為誘餌，約小紅至某賓館發生性關係。小紅如約到賓館房間後，男子詢問小紅年齡，小紅稱自己17歲，想透過這種方式換購一支新手機。

男子隨即掏出「警官證」，說自己是警察，並一本正經地對小紅「說教」，表示這是違法行為，還讓其簽保證書。然而令人大跌眼鏡的是，就在小紅寫完保證書後，男子竟提出讓小紅陪陪他。小紅拒絕，男子就強行襲胸後逃離。

報導說，錢男表示，一上來只是覺得好玩，通過網路認識小紅後，就想利用「警察」身分不花錢「玩玩」這個女孩子。錢男因涉嫌招搖撞騙和猥褻，被公安機關並處行政拘留20日、罰款500元的治安處罰。

警察公安

相關新聞

12歲中國少女巴黎墜亡 出事前曾與父爭執

2019-09-25 13:54

故宮文具夯 網酸有顏值沒品質 「跟喜羊羊是一個水準」

2019-09-25 13:52

坐氫氣球打松籽 糟糕！兩吉林村民飄走了

2019-09-25 12:44

深圳城中村將「拆」出1878戶億萬富翁

2019-09-25 11:30

娶完嫂子又娶親家母...這家11人半個月內結、離婚23次

2019-09-24 16:21

高喊「婚姻自由」 怪男1年結婚23次

2019-09-24 16:20

疑不滿常被欺負 廣西中學學生將同學扔下4樓後淡定走開

2019-09-24 14:34

100米！中國最長高鐵扶梯下線

2019-09-24 12:50

訂保險套晚八分鐘送達等不及 女子懷孕怒求償13萬

2019-09-24 10:18

約火辣性感美女見面後超傻眼 網友笑：至少胸部是真的

2019-09-23 18:06

吃螃蟹遺失婚戒 清潔工翻8噸垃圾助尋回

2019-09-23 16:43

搭計程車20公里付了40萬元 天價車資讓醉男秒醒

2019-09-23 16:19

這校車太氣派！偏鄉孩子搭火車上下學

2019-09-21 15:45

最牛釘子戶！矗立五峰嶺頂端 果真「不是人住的」

2019-09-21 15:44

最火拍賣！老房1元起拍13萬人圍觀 最終成交價驚人

2019-09-21 15:41

男躺著滑手機被「砸臉」 視網膜脫離傷毀視力

2019-09-21 14:27

路見跳湖！特警一手抱娃一手救人

2019-09-21 13:15

2月女嬰換上4歲男童心臟 網友哭了：2位小天使都要幸福

2019-09-21 13:10
看更多

熱門文章

建於清朝中國史上首個機場即將停運 南苑航班轉到大興

2019-09-24 22:55

孟晚舟戴電子腳鐐照曝光 律師質疑美方介入

2019-09-24 15:51

台灣將舉行「929台港大遊行」 國台辦警告：玩火自焚

2019-09-25 11:11

「朋友圈炫富」產業鏈 開跑車、住豪宅不用5元

2019-09-25 11:00

中共建政70年閲兵創紀錄 全程80分鐘、飛機160架

2019-09-24 17:00

中共建政70週年維穩 紐時記者遭驅離住處

2019-09-24 19:03

國泰航空再有氧氣瓶被排氣 2機艙服務員被解僱

2019-09-24 19:12

阿里第一顆晶片問世 平頭哥發布AI晶片含光800

2019-09-25 12:13

海研中心副主任舉近25年案例 台獨在陸打擊下難得逞

2019-09-24 16:05

娶完嫂子又娶親家母...這家11人半個月內結、離婚23次

2019-09-24 16:21

習近平宣布：北京大興國際機場正式投運！

2019-09-25 13:27

共軍發言人憶70年前 中共軍機只有17架

2019-09-24 20:15

十一倒數7日 香港天天反送中

2019-09-25 01:05

國台辦證實 蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全活動被審查

2019-09-25 12:00

王毅：中國面臨國土分裂危險 盼美支持中國反台獨

2019-09-25 13:25

「十一」閱兵史上最大規模 陸：沒有要「秀肌肉」

2019-09-25 01:05

飛越瀾滄江 雙線大橋合體

2019-09-25 01:59

高喊「婚姻自由」 怪男1年結婚23次

2019-09-24 16:20

疑片面報道香港示威 中國央視英國被查

2019-09-24 22:16

證券分析師越好看預測越準？研究調查結果這麼認為

2019-09-24 21:24

陸首艘自製兩棲攻擊艦今下水

2019-09-25 10:26

香港示威「私了」風起 以武制暴或以暴易暴？

2019-09-24 22:15

中國再投放一萬噸儲備凍豬肉 9月以來第2次

2019-09-24 22:15

我外交官進聯合國總部 國台辦：自我吹噓欺騙台灣民眾

2019-09-25 12:01

陸學者稱 非洲豬瘟對中國造成的直接損失已逾4兆元

2019-09-25 09:44

港民調：林鄭月娥聲望24.9分 距史上最低差0.3分

2019-09-24 16:46

華為董座：ICT的洞已補好 正攻克作業系統和生態

2019-09-24 19:14

大陸經濟下行 「4重點拚經濟」

2019-09-25 01:05

直擊陸「十一」閱兵訓練 「千人一條心、千足一個音」

2019-09-25 14:22

日本前首相鳩山由紀夫將獲聘為武漢大學名譽教授

2019-09-25 09:09

王毅：中美兩國脫鉤和關門 簡直就是天方夜譚

2019-09-25 09:35

匈塞鐵路施工 中歐班列助陣

2019-09-25 02:02

聽天后王菲 原來愛國歌曲也能這樣唱

2019-09-24 16:06

「一微克一微克去摳」還北京藍天

2019-09-25 02:01

反送中影響？ 來台港人首見負成長

2019-09-25 01:05

中共防長魏鳳和會晤北韓軍方高層：加強中朝合作

2019-09-24 22:52

孟晚舟再出庭 左腳腳踝戴有電子腳鐐

2019-09-24 15:47

港民主黨議員遭襲 港府：強烈譴責 必繩之以法

2019-09-24 20:08

易綱：人行不跟進大幅降息

2019-09-25 00:14

英媒：孟晚舟律師團將利用更多證據阻引渡程序

2019-09-24 16:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top