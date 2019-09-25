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坐氫氣球打松籽 糟糕！兩吉林村民飄走了

2019-09-25 12:44世界日報 北京25日電

吉林省汪清縣兩名村民乘氫氣球打松籽時不慎飄走，隨後安全降落。 (視頻截圖)
吉林省汪清縣兩名村民乘氫氣球打松籽時不慎飄走，隨後安全降落。 (視頻截圖)
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生長在東北長白山林區的紅松樹頂的松籽營養價值和市價很高，每年秋天都會吸引大批農民上山「打松塔」。吉林省汪清縣兩名村民乘氫氣球打松籽時不慎飄走，隨後安全降落。森林公安局表示，坐氫氣球採松籽在當地十分常見，但有安全疑慮並不鼓勵。

南方都市報報導，汪清縣森林警察指出，兩村民是在和盛後山乘氫氣球打松籽時飄走的，「他們會操作氫氣球，當時沒敢降落是因為山上有樹，所以就往前飄了一段時間才降落」。而當時兩村民飄走的原因是操作失誤，固定氫氣球的繩子鬆了，地面的人也沒抓住，所以才飛了。

浙江之聲報導，東北林區有句俗語「樹上錢串子，樹下墳圈子」，就是用來形容「打松塔」的危險。以往，工人只能爬到樹頂打松塔，面對二三十米高的松樹，打松塔的人需要用繩子綁著身體往上爬。到樹頂時，再用桿子捅，或用鞭子抽樹頭上的松塔。

吉林省汪清縣兩名村民乘氫氣球打松籽時不慎飄走，隨後安全降落。 (取材自微博)
吉林省汪清縣兩名村民乘氫氣球打松籽時不慎飄走，隨後安全降落。 (取材自微博)
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臨江市鬧枝鎮義和村甚至出現專門的「打松塔」團隊，大部分成員50歲左右，每年松塔成熟時，他們就要扛著6米長的竹竿，爬到20多米高的松樹頂端打松塔。打塔人一天收入500元，一年只能工作25天左右。

因為人工攀樹打松塔方式危險，三年前當地開始流行乘坐氫氣球打松塔的方式。對採摘戶來說，既節省精力，又節省時間。

報導指出，氫氣球也並非萬無一失，而且《航空法》有嚴格規定，熱氣球飛行，每次都要報批，氦氣、氫氣、探測氣球等，也要報氣象部門。而「飄走」事件之前也曾發生過，還有村民因此喪生。

吉林省汪清縣兩名村民乘氫氣球打松籽時不慎飄走，隨後安全降落。 (視頻截圖)
吉林省汪清縣兩名村民乘氫氣球打松籽時不慎飄走，隨後安全降落。 (視頻截圖)
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警察公安北京

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