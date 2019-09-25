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深圳城中村將「拆」出1878戶億萬富翁

2019-09-25 11:30世界日報 北京25日電

廣東深圳南山區白石洲是著名的「城中村」，擁有最集中、最大規模的農民房，外地人幾乎...
廣東深圳南山區白石洲是著名的「城中村」，擁有最集中、最大規模的農民房，外地人幾乎都有過或長或短的白石洲記憶。 (取材自鳳凰網)
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廣東深圳南山區白石洲是著名的「城中村」，擁有最集中、最大規模的農民房，外地人幾乎都有過或長或短的白石洲記憶。當地自6月開始發布清租通知，要求居民9月底前搬走，以便啟動拆遷。網上傳言，1878戶住民將因拆遷搖身變為億萬富翁。

中國新聞周刊報導，佛山專區農墾局由於邊防需要，1959年在沙河五村組建了沙河農場，畫歸深圳市管轄。深圳特區在1992年推行農村城市化，各村成立股份公司，農民變股民。但是，沙河五村的村民只得到城市戶口，其他政策一直未兌現。沙河五村變成了一個沒有成立股份公司、沒有確權村民宅基地、沒有返還集體經濟發展用地的邊緣體。

失去土地的農民不能種田，只能在宅基地上「種樓」。白石洲有過三次「種樓」高峰， 因為歷史欠帳，政府也只能默許村民靠「種樓」獲取房租收益。但由於沒有形成集體經濟，沙河五村的村民生活水平比臨近的大沖村落後。2003年至2007年間，白石洲村民一直在上訪，訴求要回自己的土地。

白石洲目前的二手房按樓梯房、電梯房區分，每平方米單價在65000~75000元之...
白石洲目前的二手房按樓梯房、電梯房區分，每平方米單價在65000~75000元之間（約9148至10555美元），而周邊華僑城的房價則在10萬元左右。 (取材自中國新聞周刊)
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2004年，白石洲傳出舊改消息，2014年7月，白石洲被批准列入深圳城市更新計畫。2017該項目得到專項批覆，長達14年的白石洲城市更新計畫成為現實。

「不要老是眼紅我們本地人，好多當年的辛酸苦辣外人並不清楚。」代表村民利益的白石洲股份公司董事長池偉琪說，過去幾十年一直與國有企業在土地上存在糾葛，他們最終選擇地產公司綠景中國進行舊改。

根據規畫，重建後的白石洲將是一個帶有智慧城區特色的商業和居住綜合體，學校、托老中心、保障房等涉及公共利益的設施將被優先安排。同時，還將建立一個兩三千平方米的城市更新博物館，留住城中村記憶。

報導指出，當地一位已經簽約的村民透露，他家的拆遷面積在1200平方米左右，按照1:1.03的補償標準，拆遷後將得到15套回遷房，其中7套是公寓。

白石洲股份公司是此次舊改的申報主體，董事長池偉琪表示，1878戶是本地村民的總數，當地平均物業面積在五六百平米，面積超過1000平方米以上的村民不會超過20％，一夜誕生千個億萬富翁的說法並不能成立。

白石洲目前的二手房按樓梯房、電梯房區分，每平方米單價在65000~75000元之...
白石洲目前的二手房按樓梯房、電梯房區分，每平方米單價在65000~75000元之間（約9148至10555美元），而周邊華僑城的房價則在10萬元左右。 (取材自中國新聞周刊)
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但拆遷之後的回報，顯然是豐厚的。專營房產買賣的鏈家網一位工作人員說，白石洲目前的二手房按樓梯房、電梯房區分，每平方米單價在65000~75000元之間（約9148至10555美元），而周邊華僑城的房價則在10萬元左右。突然而來的巨大財富令人羨慕。但是，對原住民來說，這一天等待了太久。「白石洲的歷史全是眼淚」一位村民說。

深圳農民

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