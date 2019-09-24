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娶完嫂子又娶親家母...這家11人半個月內結、離婚23次

2019-09-24 16:21世界日報 中國新聞組／杭州24日電

浙江麗水市蓮都區某戶人家，11名成員半個月內竟密集結婚離婚23次；小叔不但和嫂子結婚、離婚，又和嫂子的妹妹結婚、離婚，甚至還和親家母結婚又離婚。如此的怪事，原來全是為了騙取拆遷補償利益。

都市快報報導，麗水蓮都區冷水村飛機場角村石姓村民一家，看中了拆遷補償的這塊「肥肉」，透過親屬間的多次離婚、結婚「神操作」，成功的在短時間將13名戶口不在飛機場角的戶口遷了進來，為的就是每個人可以至少享受到40平方米的安置房補償。

一家人的離婚、結婚「神操作」，起始於飛機場角村民石某琴。石女2011年與原夫潘某勇離婚，今年3月6日「復婚」，順利將戶口遷入了蓮都區飛機場角，但6天之後，這對夫妻再次選擇離婚。

隨後的3月20日，潘某勇與自己的嫂子湯某香結婚，6天後離婚；4月3日，他再次與湯某香的妹妹湯某連結婚…而石某琴則於今年3月20日與湯某滿（湯某連原配丈夫）三婚…就這樣，在今年3月的短短15天時間內，這一大家子相互間關係為表兄妹、親兄弟等的11名成員，先後結婚、離婚高達23次。

麗水蓮都區警方19日接獲報案介入調查，認為石姓、潘姓一家人的行為涉嫌以虛構事實的方式結婚、離婚，達到遷移戶籍的目的，以此謀取非法占有徵收補償利益的非法目的，構成詐騙罪。11名犯罪嫌疑人先後被採取強制措施，其中4人被刑事拘留，7人取保候審。

離婚結婚機場

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