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搭計程車20公里付了40萬元 天價車資讓醉男秒醒

2019-09-23 16:19世界日報 中國新聞組／北京23日電

黑龍江一名男子喝醉搭計程車，20公里的路程竟要40萬台幣。 圖／ingimage
黑龍江一名男子喝醉搭計程車，20公里的路程竟要40萬台幣。 圖／ingimage
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黑龍江大慶一名男子日前喝醉酒搭計程車回家，不小心把微信裡的9萬1022元人民幣（約40萬台幣）全轉給司機當車資，嚇得他趕緊報警，幸好在警方的幫助下很快找到司機，才追回這筆「天價」車資。

據大慶日報報導，市民劉先生喝醉酒打車回家，原本只是幾十塊錢的事，但他卻付了9萬1022元。看著支付紀錄，劉先生酒醒了一半，趕緊到派出所報警。

員警形容，當時劉先生身上酒味很大，走路都有點不穩，說話時舌頭有些「硬」，情緒比較激動，再加上喝了酒，敘述時前言不搭後語。

員警根據劉先生敘述的乘車路線及下車時間，通過信息研判，終於聯繫上了計程車司機王師傅，把他請到了派出所。

說起劉先生支付了9萬多元車費一事，王師傅表示沒注意，當時，劉先生上車後，說去東風新村，但沒說具體去哪，讓「打表走」，最後按他的指引，停在了薩爾圖區政府西門。一共20多公里路，車資通常只有幾十塊錢。

劉先生下車前，使用微信支付了車費。當時王師傅聽到手機傳來收款的鈴音，也沒看是多少錢，就開車走了。

事後他也很配合地將錢全部歸還給了劉先生。在王師傅退錢時，由於自己微信轉款金額有限制，不能一次性將錢全部轉給劉先生。員警想了一些方法，將錢分別轉給了劉先生和他的妻子，後來又給劉先生下載支付寶，通過一個多小時的操作，終於將錢全部歸還給了劉先生。

臨走時，劉先生高興地說：「剛才真把我嚇壞了！沒想到咱們的員警這麼快就把錢幫我找回來了，非常感謝。」

微信計程車北京

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