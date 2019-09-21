這校車太氣派！偏鄉孩子搭火車上下學

2019-09-21 15:45 世界日報 中國新聞組╱北京22日電



一般人上學不是走路、騎腳踏車就是搭公交車，高級一點的會有校車接送，不過在成都偏鄉的彝族孩子們有更獨特、氣派的交通工具，他們搭的是時速60公里的綠皮火車「小慢車」。

中國鐵路微信公眾號報導，尼波站地處四川省涼山彝族自治州喜德縣尼波鄉，每天兩趟的5633/5634次「小慢車」是鄉民的主要出行方式，也是當地孩子外出上學的唯一交通工具。成昆鐵路開通運營後，這列「小慢車」不斷穿梭在大涼山裡，已運行了近半個世紀。全程運行353公里，共停靠26個車站，全程票價25元（人民幣，下同，約3美元），最低票價2元。

成昆鐵路尼波站站長李愛平說，「每到周末和假日，這個鄉都會有600、700名學生乘火車往返學校與住所之間。」尼波鄉的學生多在喜德、冕寧等縣城的學校就讀，「小慢車」也因此成為了他們的「專屬校車」。

車廂裡的「小慢車課堂」為同學們在旅途中讀書、寫作業創造良好的空間。此外，每趟「小慢車」上安排有彝族列車員，負責預留車廂的值乘，做好學生乘車服務工作；由於成昆鐵路隧道、橋梁多，列車員會加強注意運行期間的車窗、車門、開水茶爐，防止活潑好動的孩子們在車上發生意外。

「這趟『小慢車』是涼山群眾的脫貧車，也是彝族孩子走出大山求學的希望列車，全力做好學生娃的出行工作是我們義不容辭的責任！」成都客運段管內車隊書記陳鴻冰說。