最火拍賣！老房1元起拍13萬人圍觀 最終成交價驚人

2019-09-21 15:41 世界日報 中國新聞組╱北京22日電



這套24年的老房子火了！1元起拍，13萬人圍觀，最終成交價高得嚇人 翻攝自拍賣網 分享 facebook 買個二手房，竟然吸引了13萬人圍觀，只因這套房子太「便宜」了。屋主為了賣出一間24年的房子，另闢蹊徑在拍賣網站上設置1元錢起拍，成功引起了二手房市場的關注，最終經過239輪出價，以600多萬元（人民幣，下同，約84.6萬美元）價格成交。

每日經濟新聞報導，位於杭州馬塍路32號2幢2單元302室，日前以「底價1元學區房」之名開拍，由於起拍價低，拍賣吸引13萬人次的「路人」圍觀，網友更留言稱「像在看一場十分激烈的比賽」。拍賣原本進行24小時就結束，但期間不斷有人出價競標，拍賣硬是比預計結束時間晚了4小時，期間歷經239次加價、142次延時，最終以609萬元被拍下。

另據錢江晚報，這套房建於1995年，建築面積80平方米，三室一廳一暗衛格局，距離杭州名校「學軍小學」步行約10多分鐘。

很多人好奇，為何定了1元起拍？房子委託方、浙江省直房產服務有限公司工作人員劉先生表示，房子的起始價和競價方式都是根據房東意願進行，「房東對自己的房子非常有信心，認為有很好的賣點，會得到市場的認可。在網拍平台相對較低的起拍價，也能吸引更多關注，會助力這套房源的成交。 」

值得注意的是，成交後，需要另付1.8%的佣金（含平台服務費）。房子成交價609萬，需要交納約11萬元佣金。但若是競拍者悔拍，可能要沒收保證金20萬元。事實上，對於很多衝著「1元起拍」前去打算「撿漏」的人來說，並沒有因此撿到多少「便宜」，因為該地段的二手房基本也就這個價位。