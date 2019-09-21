路見跳湖！特警一手抱娃一手救人

2019-09-21 13:15 世界日報 中國新聞組／北京21日電



特警王飛一手抱娃一手救人。圖／世界日報提供 分享 facebook

特警王飛趁休假帶著15個月大的兒子去公園玩，竟遇到男子跳湖輕生，情急之下，王飛一手抱娃一手救人，照片廣為流傳，當地市民和網友紛紛點讚。對此，王飛表示，「抱著孩子救人有一定的危險性，但情況緊急救人要緊，我心裡還是有分寸的」。

北京晚報報導，王飛在浙江金華當特警，難得有時間陪15個月大的兒子去金華市區的湖海塘公園，當時他正陪著兒子在公園裡玩沙子，一抬頭突然發現一年輕男子從岸邊往湖中央跑，一旁有人呼喊。

王飛抱著兒子迅速抄小道跑過去，當時男子幾乎整個人都沉入水中，已經嗆了好幾口水。

報導指出，王飛朝男子喊話，「你先上來，有什麼問題我們一起解決。」男子猶豫不決，情緒低落。見此，抱著孩子的王飛跳進水裡，水深及膝。有多年談判經驗的王飛沉著冷靜，「你看，孩子是不是很可愛，以後你也會有自己的孩子，你想想你的父母，父母把你從這麼小養大也很不容易啊。」經過不停地勸說，輕生男子終於慢慢走向岸邊，左手抱著兒子的王飛，右手一把將輕生男子拉上岸。

上岸後，男子失聲痛哭，說因感情糾紛想不開才想輕生。王飛耐心安慰：「如果以後心裡還有什麼想不開的，打電話給我。」王飛給他留了自己的電話，待其情緒穩定後才抱著孩子離開。

王飛說，要做好兒子的好榜樣，言傳身教，希望兒子長大後能成為一個正能量的人。