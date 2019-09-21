親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

網友好壞亂獻計！一把傘卡住辦公室門 員工爽放兩天假

小一男童蘇花公路遭重機撞上命危 送醫搶救恢復心跳

路見跳湖！特警一手抱娃一手救人

2019-09-21 13:15世界日報 中國新聞組／北京21日電

特警王飛一手抱娃一手救人。圖／世界日報提供
特警王飛一手抱娃一手救人。圖／世界日報提供
分享

特警王飛趁休假帶著15個月大的兒子去公園玩，竟遇到男子跳湖輕生，情急之下，王飛一手抱娃一手救人，照片廣為流傳，當地市民和網友紛紛點讚。對此，王飛表示，「抱著孩子救人有一定的危險性，但情況緊急救人要緊，我心裡還是有分寸的」。

北京晚報報導，王飛在浙江金華當特警，難得有時間陪15個月大的兒子去金華市區的湖海塘公園，當時他正陪著兒子在公園裡玩沙子，一抬頭突然發現一年輕男子從岸邊往湖中央跑，一旁有人呼喊。

王飛抱著兒子迅速抄小道跑過去，當時男子幾乎整個人都沉入水中，已經嗆了好幾口水。

報導指出，王飛朝男子喊話，「你先上來，有什麼問題我們一起解決。」男子猶豫不決，情緒低落。見此，抱著孩子的王飛跳進水裡，水深及膝。有多年談判經驗的王飛沉著冷靜，「你看，孩子是不是很可愛，以後你也會有自己的孩子，你想想你的父母，父母把你從這麼小養大也很不容易啊。」經過不停地勸說，輕生男子終於慢慢走向岸邊，左手抱著兒子的王飛，右手一把將輕生男子拉上岸。

上岸後，男子失聲痛哭，說因感情糾紛想不開才想輕生。王飛耐心安慰：「如果以後心裡還有什麼想不開的，打電話給我。」王飛給他留了自己的電話，待其情緒穩定後才抱著孩子離開。

王飛說，要做好兒子的好榜樣，言傳身教，希望兒子長大後能成為一個正能量的人。

男一手抱娃涉水一手救人的照片在網路上廣為流傳。圖／世界日報提供
男一手抱娃涉水一手救人的照片在網路上廣為流傳。圖／世界日報提供
分享

北京

相關新聞

2月女嬰換上4歲男童心臟 網友哭了：2位小天使都要幸福

2019-09-21 13:10

男子喝醉喉嚨卡卡 就醫竟發現是「鋸齒瓶蓋」

2019-09-20 16:21

工程師10年攢240萬 妻子4年內捐款2萬筆花光

2019-09-19 13:23

暗黑版扭蛋上線！6旬翁砸300萬 只為心愛的那個「她」

2019-09-19 11:00

少女放學回家衝入廁所 10分鐘後離奇臭死身亡

2019-09-19 09:55

相約玉龍雪山殉情 網傳男跳崖女離開

2019-09-18 16:11

新郎還活著？婚禮設「前女友桌」 7前任開心合照

2019-09-18 16:10

2.2億人寧當「單身狗」？中國人單身3大原因

2019-09-18 16:09

遼陽動物園驚見皮包骨獅子 園方稱非用於表演

2019-09-18 09:48

5樓高的車站搬家…旋轉90度、橫走288公尺 網友驚呆

2019-09-17 16:29

影／轎車「爬上」道路標誌桿 網友：怎樣上去的？

2019-09-16 17:44

5歲男童手狂抖 就醫開腦竟取出牙齒和頭髮

2019-09-16 16:47

杭州西湖滿是洗腳人 網友罵：水都被洗臭了

2019-09-16 15:06

「哇，月亮上有隻蟲子！」熱搜大驚奇 原來有人搞飛機

2019-09-16 15:05
看更多

熱門文章

海底撈店長月薪多少？陸媒估計 最高超過台幣50萬元

2019-09-20 13:55

陸學者：不排除十一前 還有一波與中國的建交潮

2019-09-20 19:20

百萬部落客的光鮮背後...為錢踩紅線 女神一夜變公敵

2019-09-21 11:00

陸國台辦：民進黨當局慣用編織謊言，欺騙台灣同胞

2019-09-20 19:31

陸客小三通自由行解禁 首日金門人潮未湧現

2019-09-20 22:07

澎湖首日開放小三通掛零 原因是沒有航班

2019-09-20 17:23

首家本土DRAM供應商 投產

2019-09-21 02:02

一般用戶4G就夠 中國：5G用在工業互聯網

2019-09-20 17:39

走私武器？美聯邦快遞機師 在陸被捕

2019-09-20 23:52

吉里巴斯與台灣斷交 陸外交部：高度讚賞

2019-09-20 15:56

反送中風波未平 中大安排中醫科學生留港實習

2019-09-20 17:55

反送中影響校園 4成香港中小學指學生情緒受困

2019-09-20 17:57

陸媒點名南太尚有四國未與中國建交 北京將迎建交潮

2019-09-21 12:16

兩岸青年創業選擇大不同 台青想賣奶茶 陸青湧向區塊鏈

2019-09-21 08:42

男子喝醉喉嚨卡卡 就醫竟發現是「鋸齒瓶蓋」

2019-09-20 16:21

正定古城隆興寺「倒坐觀音」 魯迅讚東方美神

2019-09-20 14:19

陸外交部證實 聯邦快遞機師涉走私武器彈藥

2019-09-20 16:58

A股納全球指數進入新階段 喜迎1,500億元資金

2019-09-20 15:30

官帽形狀正定古城 名將趙子龍出生地

2019-09-20 14:18

陸能源局：大陸戰備石油儲量可達80天

2019-09-20 18:17

港鐵高層表態撐警執法 與暴力割蓆

2019-09-20 14:47

反送中料理 催淚瓦斯蛋 以眼還眼無酒精雞尾酒

2019-09-20 22:39

香江風情／三部熱片 牽動港人

2019-09-20 23:57

陸外交部：歡迎吉里巴斯重返中國與島國合作的大家庭

2019-09-20 16:01

全力防治空汙 陸：確保群眾安全溫過冬，杜絕一刀切

2019-09-20 18:17

華為Mate 30不銷歐美仍在德發表 外媒指凸顯中歐重要性

2019-09-20 14:18

港鐵指全港過半車站遭破壞 考慮成立專屬保安部隊

2019-09-21 10:27

港鐵屯門、元朗西鐵站 分別下午1時、3時關閉

2019-09-21 10:55

變相降息 陸下調貸款市場利率

2019-09-21 02:02

最會唱歌副部長 赴美出征

2019-09-21 02:00

穩匯率 將發440億央票

2019-09-21 02:02

全球資本市場放緩 中投2018年境外投資收益率-2.35%

2019-09-20 22:45

保障十一肉類供應 中國商務部宣布投放1萬噸儲備豬肉

2019-09-20 14:14

溫州兩岸青年分享經驗 多家企業獲雙創實習基地授牌

2019-09-20 19:39

陸生動粗反送中港生 義守大學議處最重開除學籍

2019-09-20 14:07

全國政協70週年大會 習近平提港澳台工作

2019-09-21 00:32

又見撒幣祈福！23歲醫科大學畢業生 機坪丟硬幣被帶走

2019-09-21 13:05

中民新能總裁 老將擔重任

2019-09-21 02:00

美審香港民主法案之際 官員宣揚經貿地位優勢

2019-09-20 14:18

清潔香港18區連儂牆 反送中支持者稱撕一貼百

2019-09-21 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top