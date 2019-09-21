2月女嬰換上4歲男童心臟 網友哭了：2位小天使都要幸福

2019-09-21 13:10 世界日報 中國新聞組／北京21日電



位在武漢的華中科技大學附屬協和醫院完成了一例66天嬰兒的「換心」手術，刷新了亞洲最小年齡和最低體重換心紀錄。據悉，女嬰睿睿目前已經闖過了感染關、呼吸關等困難節點，心功能、肺功能已經逐漸恢復，新的心臟也開始有力地跳動，兩周前已經拔管自主呼吸。

北京青年報報導，今年4月3日在湖北棗陽出生的睿睿，出生後常有吃奶吃力、大口喘氣現象，被診斷為先天性心肌致密化不全，全心擴大先天性心臟病，已處於心臟病終末期，心臟移植是她唯一可以延續生命的方法。

在決定了進行心臟移植手術後，6月7日協和醫院得知廣州中山大學附屬第一醫院有一顆來自4歲男童的心臟。這名男童6月初從高樓墜落，經治療無效宣告腦死亡，家屬願意捐出男童的心臟。

這顆寶貴的心臟於6月8日下午2點35分達到武漢協和醫院。在手術室內，心臟移植團隊已經根據供體心臟到達的時間做好了一系列術前准備工作。經過了5個小時左右的手術，新的心臟被植入到睿睿的胸腔中並成功恢復了跳動。

至於4歲供體的心臟對於2個月的睿睿來說是過大，心臟移植團隊負責人董念國教授介紹，睿睿由於生病，心臟呈球形增大，她病變的胸腔也較正常嬰兒更大一些。

據院方介紹，睿睿刷新了亞洲年齡最小、體重最輕「換心兒」紀錄。而在睿睿之前，該紀錄是2014年12月同樣在該院接受「換心」手術的3個月男嬰天佑。

網友們紛紛為所有醫護人員點讚，並為堅強的小天使睿睿加油。有網友說，這個生命的奇蹟故事，讓他們看哭了，紛紛留言「小寶貝加油，還有捐贈的小天使來生要幸福」、「捐獻者真了不起，致敬！」