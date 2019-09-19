工程師10年攢240萬 妻子4年內捐款2萬筆花光

2019-09-19 13:23 聯合新聞網 綜合報導



蘇男妻子透過微信和支付寶等線上平台做公益捐款。圖擷自 梨視頻 分享 facebook

中國大陸安徽合肥一名33歲蘇姓男子，投身於工程師行業，在一間私人企業努力工作10年，存到人民幣55萬元（台幣約240萬元），但到了最近蘇男岳父要做心臟手術，需要用到錢，才發現患有憂鬱症的妻子，把存款在4年內全部捐光了。

綜合陸媒報導，蘇男與妻子育有一名2歲的小孩，蘇男在一間私人企業上班，妻子則沒有工作。蘇男表示，十年來都把工資交給妻子，結婚這麼多年，都沒看過妻子買什麼衣服，就連空調都捨不得開，原本以為她就是比較摳，太顧家了才沒花什麼錢，但得知妻子把存款全數捐出後非常震驚。

蘇男表示，妻子透過微信和支付寶等線上平台做公益捐款，分別為微信人民幣43萬元（台幣約190萬元）、支付寶人民幣11萬元（台幣約50萬元），款項從人民幣一分（台幣約0.5元）到人民幣8000元（台幣約3萬）都有，四年來共計捐款20,031筆。

蘇男表示，今年岳父生病需要用到存款，這件事才東窗事發，他非常震驚，腦中一片空白，帶妻子到醫院檢查後發現是憂鬱症。他說妻在生產完後那陣子捐的特別頻繁，應該是產後增加了憂鬱症的病情。

由於捐款的時間過久，大部分的慈善項目都已經執行把款項撥付給受助人，而且捐款總共涉及全國215家基金會，許多基金會表示沒辦法退回，蘇男表示理解，並且已經追回來2萬多元（台幣約9萬元），但岳父和妻子需要看病，要用到錢，也讓他非常揪心。