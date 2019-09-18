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新郎還活著？婚禮設「前女友桌」 7前任開心合照

2019-09-18 16:10世界日報 中國新聞組／綜合報導

[複製]新郎還活著？婚禮設前女友桌 7女出席開心拍團體照 葉玉鏡
[複製]新郎還活著？婚禮設前女友桌 7女出席開心拍團體照 葉玉鏡
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籌備婚禮時，到底能不能邀前任來參加？即便結婚對象看似很有肚量的同意，但想必還是沒多少人敢真的照做。最近在網路上流傳一組照片，在中國有一對情侶結為連理，新郎竟然就在婚宴現場不怕死的設了一桌「前女友桌」。在前女友們陸陸續續抵達後，七位的外貌更是一個比一個美。

據微博上流傳的照片顯示，一位新郎在婚宴特別準備了一桌「前女友桌」，隨後更是坐滿了七個人。從照片中來看，七個人彼此間並沒有嗅出煙硝味，反倒意外的談笑風生，更拿起前女友桌的紙卡輪流拍照。看來似乎都已經放下這段過往，且跟新郎保持著良好的朋友關係，讓人不禁讚嘆新郎的手腕實在高明。

七名前女友們環肥燕瘦，身材外貌各有不同，年齡可能也有差距。若不是因為這場婚禮，也許這輩子都沒有機會認識彼此。到底新娘對於前女友桌的存在知不知情？有網友猜測「肯定是知道的」，畢竟要是新郎沒先告知這件事，無論是在結婚現場或是事後，一定會鬧翻。

而有網友認為新郎真的太敢，要是之中有任何一個前女友不懷好意，到婚禮現場大鬧，這場婚禮就毀了。但男方這麼做勢必也經過一番盤算，可能自認早已對他們的想法瞭若指掌，才敢做出一般人不敢做的事。

婚禮

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