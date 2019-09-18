親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜保證不請長假？ 王淺秋回「你保證不離婚嗎？」惹議

2.2億人寧當「單身狗」？中國人單身3大原因

2019-09-18 16:09世界日報 記者許依晨／綜合17日電

2.2億單身狗？日媒分析大陸青年單身3大理由。 取材自pexels
2.2億單身狗？日媒分析大陸青年單身3大理由。 取材自pexels
分享
日本「鑽石週刊」9月11日發表「中國單身消費盛行，年輕人不再相信愛情的理由」一文，文中稱，中國約有2.2億單身人士，據調查顯示，以IT行業單身者比例最高，達13.8%，原因是需要經常加班，缺少自由支配的時間。

據環球時報消息，日本鑽石周刊報導稱，單身的理由首先是不想破壞現有的生活方式，中國民眾Y先生表示，他年輕時有過結婚的想法，但是這麼多年都是一個人生活，現在結婚可能也不太習慣結婚後生活了。

第二個理由是結婚需要一些「先決條件」。中國的婚禮，精心設計的儀式彷彿要成為一生的回憶，例如，盛大的宴會，飯菜多得吃不完。如果新郎新娘家鄉不同，還需要到雙方的家鄉分別擺酒席，兩邊的儀式都不能敷衍，所以單單是婚禮就要花許多錢。想結婚的男性通常需要先找一份高薪工作；而「只要有愛（就能結婚）」的想法在中國女性中通常是不成立的，「沒有填飽肚子就不能談愛」是更為現實的看法。

第三個理由是結婚後與親戚打交道很麻煩。中國家庭的聯繫非常緊密，親戚之間相互幫忙是理所當然的，比如孩子的相親、找工作等，有時候若是被親戚知道有出國旅遊的計畫，還會被委託代購東西。婚後夫妻雙方到誰家過年也成了問題，容易引起紛爭。

報導稱，由於很少有機會結識新朋友，手機成為很多人的「最佳伴侶」。

這篇調查引發中國網友討論，許多人表示認同，有人說「分析得對，大部分是對的，因為我就是大齡不婚者，我以前也是超級想談戀愛結婚，聽聞所見多了，現在我無法認同那些女人的想法，我相信愛情，但很難讓我相信女人」、「分析的真到位」，有網友舉自身例子「自己過得這麼舒服自在，一結婚就降低生活質量，會非常不適應」、「我單身久了，已經對結婚沒有欲望，放著錢自己不好好花，非要找不痛快」。

結婚婚禮

相關新聞

相約玉龍雪山殉情 網傳男跳崖女離開

2019-09-18 16:11

新郎還活著？婚禮設「前女友桌」 7前任開心合照

2019-09-18 16:10

遼陽動物園驚見皮包骨獅子 園方稱非用於表演

2019-09-18 09:48

5樓高的車站搬家…旋轉90度、橫走288公尺 網友驚呆

2019-09-17 16:29

影／轎車「爬上」道路標誌桿 網友：怎樣上去的？

2019-09-16 17:44

5歲男童手狂抖 就醫開腦竟取出牙齒和頭髮

2019-09-16 16:47

杭州西湖滿是洗腳人 網友罵：水都被洗臭了

2019-09-16 15:06

「哇，月亮上有隻蟲子！」熱搜大驚奇 原來有人搞飛機

2019-09-16 15:05

U值媒／毛澤東醫生憶：經歷恐怖才知自由可貴

2019-09-16 12:38

「玉兔二號」月球上畫月餅慶中秋 餡料是「宇宙九仁」

2019-09-14 15:16

大熊貓也有「中秋特餐」 北京「萌大」加菜吃月餅

2019-09-14 15:12
看更多

熱門文章

香港旁邊 將出現第三座人口達千萬級大城市

2019-09-18 13:53

中共元帥長子葉選平過世 中共太子黨再少一人

2019-09-17 19:47

大陸最長風電葉片 東電研發成功

2019-09-18 02:04

創大陸首例 上海允許自駕車載客

2019-09-17 23:35

類腦AI新突破 裝上這個小東西，自行車真的成精了！

2019-09-18 11:00

姐姐長期被家暴後出走 姐夫放話「殺全家」反被滅屍

2019-09-18 15:12

俄羅斯首度公開 70年前中共建政初期珍貴彩色影片

2019-09-18 10:45

反送中未平 星島集團主席何柱國：國際社會勿與惡同行

2019-09-17 17:26

影／黃之鋒訪華府 盼美政府更支持香港

2019-09-18 04:16

黃之鋒何韻詩出席美國會聽證促通過香港人權與民主法案

2019-09-17 22:57

德媒：跟著喊解放香港 不符國家利益

2019-09-17 19:48

美麗新疆 旅遊業井噴的祕密

2019-09-18 02:04

人民日報：不處理好兩岸關係 類似斷交的事還會發生

2019-09-18 09:27

港鐵出軌釀8傷 「鐵軌有裂紋」

2019-09-18 00:05

氣候變遷！大陸西北正變濕變暖 戈壁也泛綠意

2019-09-18 15:47

彭定康：北京須給港特首與示威者妥協空間 否則動盪持續

2019-09-17 21:29

「三峽水怪」被成功捕獲 其實是廢棄橡皮氣囊

2019-09-17 21:56

崔天凱：美國在台灣問題屢碰紅線將捲入不想要的衝突

2019-09-18 12:15

幼童抱住大腿糾纏買花 城管：其實是家長控制

2019-09-17 21:39

大陸70城房價漲幅 放緩

2019-09-18 00:11

評台索斷交 港媒：放棄對抗政策是台外交唯一出路

2019-09-18 10:53

國航一架從美國飛北京班機引擎起火返航 原因尚不明

2019-09-18 10:46

北京冬奧吉祥物 陸網友批醜：近期最差吉祥物

2019-09-18 11:29

近3年海基會接獲149件國人在陸失蹤 67件無音訊

2019-09-18 16:39

遼陽動物園驚見皮包骨獅子 園方稱非用於表演

2019-09-18 09:48

大陸7月持續減持美債22億美元 降至近2年半新低

2019-09-18 10:02

陸學者指暴力若毀掉法治 香港將失去一切

2019-09-18 14:11

黃之鋒、何韻詩 出席美國國會聽證會

2019-09-18 00:05

國際樣本的港鐵 何以成為示威者眼中的「黨鐵」

2019-09-18 14:51

胡錫進留言稱大陸網管有點過了 網友叫好但旋即自刪

2019-09-18 16:07

2022北京冬季奧運吉祥物 「冰墩墩」真面目出爐

2019-09-17 19:51

陸包裹快遞量 超美日歐總和

2019-09-18 02:04

港民發起中環築人鏈 逾百人聚集高呼口號

2019-09-17 19:35

美對台索斷交表失望 陸外交部：有何資格說三道四

2019-09-18 17:03

瀋陽紀念「九一八事變」88周年 舉行撞鍾鳴警儀式

2019-09-18 14:20

兩岸標準論壇 達六項共識

2019-09-18 00:10

今年北京馬拉松16萬人報名「中籤率18%」 11月3日起跑

2019-09-18 13:35

北京2022年冬殘奧會吉祥物 「雪容融」亮相

2019-09-17 21:25

浙台會開幕 簽署32案投資45億美元

2019-09-18 02:04

港鐵出軌 評級降至負面

2019-09-18 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top