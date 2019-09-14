「玉兔二號」月球上畫月餅慶中秋 餡料是「宇宙九仁」

2019-09-14 15:16 世界日報 中國新聞組／北京14日電



2“玉兔二號”月球上做“月餅”送祝福了！餡料竟是「宇宙九仁」？ 取材自微博 分享 facebook 月球上除了傳說中的嫦娥和玉兔，現在還多了中國的月餅。13日，月球車「玉兔二號」特別在月背面上畫了一個「月餅」慶中秋。

中國航天科技集團當天在官方微博上發布「玉兔二號」在月球上畫了一個「月餅」的照片。香港01報導，接著官方微博就以「月餅餡料」簡介月球的形成，形容月球內部物質是「宇宙五仁」，甚至是「九仁」，用輕鬆手法科普教學。

從照片所見，「玉兔二號」在月背面上留有一個接近正圓的行駛軌跡，酷似月餅的形狀。值得一提是，月夜長約14個地球日，「玉兔二號」現時尚未結束休眠狀態，下次甦醒應在20日前後，故照片應是上個月晝或者更早時間拍攝傳回的數據，特別挑選在中秋節當天公開。

據報導，對於「月餅」的「餡料」，「月球車玉兔二號」就解釋，科學界主流意見是「大碰撞分裂說」，即地球早期被巨大天體撞擊，散落的軌道上的碎片其後按照質量逐漸分層，較重的物質純鐵沉入中心，形成月核，較輕的物質如橄欖石、輝石等則上浮，形成月幔。最後，剩下的鈣長石就形成月殼。

由於「月餅」太厚，平均厚度超過60公里，加上有複雜層次，故科學家只能推測月球的內部，難以證實。事實上，經探測月球表面400米下至少分為9層結構，主要由不同時期的玄武岩充填形成，不只是「宇宙五仁」，甚至是「九仁」。

此外，「月球車玉兔二號」又提到，最近成功用光譜探測儀取得數據，初步證實月幔是以橄欖石和低鈣輝石為主，為科學界的推測提供直接證據。

環球時報報導，「玉兔二號」是「嫦娥四號」任務著陸器攜帶的巡視器（月球車），兩者在2019年1月3日10時26分成功著陸月球背面，隨後成功分離開始就位探測和巡視探測任務。

據媒體此前報導，「玉兔二號」月球車在9月6日4時12分完成第九月晝科學探測工作，按計畫進入第九個月夜休眠期。在結束第九月晝科學探測工作後，「玉兔二號」月球車對多個探測點開展定點探測工作，累計行駛284.661米。