大熊貓也有「中秋特餐」 北京「萌大」加菜吃月餅

2019-09-14 15:12 世界日報 中國新聞組／北京14日電



大熊貓“萌大”品“中秋特餐” 取材自北京青年報 分享 facebook 中秋佳節，北京動物園為園內大熊貓、象龜、犀牛、紅猩猩等10餘種動物送上了定製月餅、果盤等「中秋特餐」，並邀請遊客體驗親手製作動物月餅，畫兔兒爺、編中國結感受傳統文化。

北京青年報報導，昨天一大早，大熊貓館飼養員劉旭就忙活開了。他把胡蘿蔔切成細長條和花型圖案，在餐盤裡擺出「中秋HAPPY」字樣。然後從保鮮箱裡拿出提前準備好的特製月餅，擺放在餐盤中央。劉旭說，「我們選用大米麵、紅豆麵、玉米麵以及雞蛋液，和成麵團，然後添加大棗，在模具裡壓製成月餅的造型。」此外，還有哈密瓜、蘋果、竹葉等大熊貓平時最愛吃的食材。

10點半大熊貓「萌大」的用餐時間一到，劉旭端著這份精心準備的中秋禮物，放到熊貓館室外展區裡。沒過一會兒，大熊貓「萌大」就湊到近前，拿起月餅啃了起來。

新京報報導，北京動物園飼養隊技術員張媛媛說，準備的月餅餡料都是動物們愛吃的食物，通過給雜食性動物、食肉動物等不同類型的動物搭配不同餡料，讓小朋友們在月餅製作過程中了解動物的日常食譜。

報導說，由哈密瓜、蘋果、竹葉等組成的定製果盤和加入了棗的特色月餅被送入大熊貓運動場中，大熊貓「萌大」和「古古」手握月餅啃了起來，呆萌的吃相吸引了眾多遊客圍觀。