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貴州中學生化濃妝上學 教師提水「洗臉」

2019-09-12 11:36世界日報 北京12日電

貴州一中學老師提水桶校門口給女生卸妝！ (視頻截圖)
貴州一中學老師提水桶校門口給女生卸妝！ (視頻截圖)
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近日，網上一則「老師在校門口擦去女學生臉上化妝品」的視頻引發熱議。該校老師認為初中生不該化濃妝上學，此前也曾多次引導，收效不佳才會採用這種辦法。有家長表示支持學校做法，網民也認為，雖然方式「有點簡單粗暴了，不過初衷還是好的」。

南方都市報報導，網上視頻顯示，貴州黔東南三穗縣第三中學開學之際，一名男教師提著水桶在校門口，用毛巾逐一給學生擦臉卸妝。一群提著行李的女生在一旁排著隊，等待卸妝。

為學生擦臉的是一名副校長。校方稱，學校是一所初級中學，學生大多在12歲到15歲之間，因此想通過這樣的做法，對學生進行引導。

該校教師指出，學校所在地方相對偏僻，經濟也比較落後，很多家長外出務工，孩子就成了留守兒童，他們學校有的班級留守兒童比例甚至可以達到90%。缺乏父母的教育、引導，孩子就容易在審美上、價值觀上出現偏差。

教師並說，此前有個別學生在校園化濃妝，結果影響了更多學生。學校多次引導，都沒取得太好的效果。因此才會採取在校門口卸妝的行為。

對於網上的指責，他表示有點冤，「很多人不了解我們這邊的情況，大城市的孩子應該很少初中就化濃妝」。知道化濃妝就要被老師用手帕擦臉卸妝後，很多學生已經不再化妝，情況已經有所好轉。

報導指出，看了校方的回應，不少網友表示可以理解老師的初衷。「去學校就應該遵守學校規定吧」、「只是不讓化妝而已，放假的時候你想化妝，老師學校也不會管你的」、「學校初衷沒問題，處理方式可以考慮換一下」。

有家長表示支持學校做法，稱學生的精力更應投入到學習中。三穗縣教育局稱已關注此事並介入調查。

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