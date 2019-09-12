親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

想靠中國發大財 松田康博打臉韓國瑜「時代不一樣」

慣老闆末日！ 員工的鋼筆、眼鏡可能都在蒐證你

大陸男耳痛失眠 誤信偏方塞大蒜卻卡在耳內

2019-09-12 11:31香港01 安祖娜

有網紅曾經拍攝「科普」短片，介紹「蒜頭塞耳」的偏方，聲稱可有效消炎殺菌，甚至改善...
有網紅曾經拍攝「科普」短片，介紹「蒜頭塞耳」的偏方，聲稱可有效消炎殺菌，甚至改善耳炎症狀。（新京報影片截圖）
分享

山東棗莊2名少女因模仿網紅短片自製爆米花釀成爆炸的意外言猶在耳，大陸竟再有人誤信網紅偏方出事。濟南一名男子日前因嚴重耳痛導治失眠，但他竟沒有即時求醫，反而相信網紅拍片時提及的偏方，將已剝皮的大蒜塞進耳道，以為可以消炎，不料卻取不出來，只好尷尬地到醫院求助。

於濟南打工的王姓男子日前患上耳炎痛苦難忍，甚至痛得難以入睡。飽受耳痛困擾的他，某日發現網上有許多聲稱大蒜可以治耳炎的短片，認真觀看後認為大蒜中所含的大蒜素可以消炎殺菌，治療耳炎問題，於是想到親身嘗試一下。他有樣學樣，效法一名網紅提及的偏方，將大蒜剝皮再切半，像戴耳塞般塞進去。

不過王男沒想過大蒜竟然「有入無出」，他於是在家嘗試不同的方法，不過仍然失敗，他急著擔心大蒜會愈來愈難取出，只好硬著頭皮到醫院的耳鼻喉科向醫生求助，最終在醫生幫忙下順利取出。

醫生批評相關做法不可取亦不科學，提醒王男不要輕信偏方，「有可能剛開始很容易治，或者很好治，然後就能治好，但被耽誤時間長了以後，反倒需要經複雜的治療或手術」，醫生直指如發覺身體不適，最好還是盡快求醫，不應盲目模仿網路訊息。

翻查網上短片平台，有網紅曾經拍攝「科普」短片，介紹「蒜頭塞耳」的偏方，聲稱可有效消炎殺菌，甚至改善耳炎症狀。

延伸閱讀：

14歲少女睇片自製爆谷釀爆炸身亡　辦公室小野澄清：絕不是模仿我

雲南漢稱洗澡滑倒　條狀面霜插入肛門滑入直腸　忍痛2天求醫

文章授權轉載自《香港01》

偏方網紅失眠中耳炎
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

貴州中學生化濃妝上學 教師提水「洗臉」

2019-09-12 11:36

懷柔栗子熟了 城裡大媽組團扒光

2019-09-11 16:31

不復婚殺全家...他9年兌現血腥承諾 前妻母胸被捅穿、父被大刀砍死

2019-09-11 16:30

8歲童口渴喝水壺內水 服務生：裡面是火鍋燃料

2019-09-11 12:51

重慶男抗拒家人安排相親 穿女裝出席連餐廳職員都分不出來

2019-09-10 17:18

天降「救命啊！SOS」紙條她嚇壞報警 真相曝光警傻眼

2019-09-10 16:28

湖南一學院「甲骨文」迎新 同學：看不懂、但很有趣

2019-09-10 15:45

用2000個泡麵建一房一廳小屋送孩子 準爸爸遭網民狂潑冷水

2019-09-10 09:17

他喝酒憋尿「膀胱炸裂」致肚積尿 醫生緊急手術疏洪

2019-09-09 20:53

北電5正妹合照瘋傳 網批「一屋子網美臉 分不出誰是誰」

2019-09-09 17:13

憂上萬螃蟹被颱風颳跑 青島網友：撿來吃

2019-09-09 16:38

杭州父母替兒相親 要求看女方KPI

2019-09-09 16:11

孕婦做超音波見「寶寶微笑做鬼臉」 醫勸：終止妊娠吧

2019-09-09 15:07

為償還信用卡欠款及買手機 年輕媽媽28萬元賣掉雙胞胎兒子

2019-09-08 23:02

真戰力！殲10C從發現到擊偵察氣球 花不到30秒

2019-09-08 18:12

山寨哈根達斯！中國「哈斯達根」 包裝相似、字母調順序

2019-09-08 18:07

影／把港片當真！陸11歲少年苦練4年 練出飛牌絕技

2019-09-07 15:57
看更多

熱門文章

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

算給你看！勞退不能終身領 有無延壽年金差在哪？

2019-09-11 15:12

【即時短評】地表最強警告小三廣告 她的盤算是？

2019-09-11 18:20

索羅門總理直言台灣毫無用處 外交部持續溝通中

2019-09-11 20:17

據傳買頭版廣告正宮已搭機離台 網友熱議：小三照有玄機？

2019-09-11 14:48

世籃賽／法國戈貝爾砍21分 美國慘被拒4強門外

2019-09-11 21:04

黑道大哥改賣海鮮！價格低到引警懷疑 真相曝光GG了　

2019-09-11 20:12

她換變頻冷氣電費卻暴漲 討拍被噓「搞錯關鍵」

2019-09-11 18:26

謝龍介向神明下跪立誓賣出50貨櫃麻豆文旦 結果超展開

2019-09-11 20:53

一個月大漲三成 法人惦惦買的「人氣匯聚」概念股

2019-09-11 13:45

天道盟盟主鐵霸50壽宴 黑幫齊聚東區

2019-09-11 21:14

特殊優良教師「拒」韓國瑜握手？ 女老師：描述太過了

2019-09-11 17:55

勞動部修法 明年月領勞工退休金不會扣錢了

2019-09-11 15:10

為兒買鞋！窮父現場清點「多年積蓄」 付錢還說對不起

2019-09-11 16:08

20幾年交7個男友 李婉鈺：我大部分是被拋棄的

2019-09-11 16:22

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

死囚吳慶陸病歿安寧病房 國內死囚剩39人

2019-09-11 13:36

蛋黃酥之亂上演 學者：成功的行銷不是只有店家賺錢

2019-09-11 17:32

苗栗市2機車相撞碎片噴飛 女騎士開刀搶救

2019-09-11 15:31

iPhone 11平淡無奇 蘋果股票投資人為何興奮？

2019-09-11 16:50

郭台銘：即日起退出中國國民黨

2019-09-12 11:00

「團結救中華民國」國民黨大老31人連署登報 籲韓郭合作

2019-09-12 09:10

獨／蔡英文、賴清德世紀會面恐破局 賴有這樣考量

2019-09-11 16:51

2公車卡在基隆迴車塔數十乘客下車走 輪胎洩氣試圖脫困

2019-09-11 16:28

來台旅遊想花錢「貢獻」 陸網紅卻罵：台北弱爆了！

2019-09-11 22:31

岡山傳統「籃籗會」驚竄火舌 疑瓦斯管線起火釀禍

2019-09-11 21:18

日職／王柏融對樂天敲九月首安 火腿仍1:3不敵

2019-09-11 20:30

郭台銘不再眷戀了！蔡沁瑜：郭台銘即日起退出國民黨

2019-09-12 11:00

蘋果官網大降價！iPhone XR、iPhone 8最低一萬六能入手

2019-09-11 20:26

媒體民調：支持度蔡英文領先 最討厭政治人物韓國瑜

2019-09-12 10:33

點20粒餃子 上桌時男子一個動作被女友嫌「窮酸」

2019-09-11 15:07

全台這水庫最常「抓交替」？ 原來水底藏著它…

2019-09-12 09:00

五大誘因國人瘋買境外基金 但外資卻不敢碰

2019-09-11 18:32

中壢龍岡至機捷環北16日121客運通車 沿線停靠27站

2019-09-11 12:47

郭台銘參選是假動作？ 周刊指他的目標是黨主席

2019-09-11 12:32

帶賽？雞腸鳥肚？ 羅智強：我若是馬英九也不知該怎麼做

2019-09-11 15:11

獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

2019-09-11 16:17

世籃賽／13年來首敗 法國隊粉碎「美」夢闖4強

2019-09-12 00:15

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 08:24

川普宣布 延後調升對2500億陸貨加稅稅率

2019-09-12 07:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top