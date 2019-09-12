大陸男耳痛失眠 誤信偏方塞大蒜卻卡在耳內

2019-09-12 11:31 香港01 安祖娜



有網紅曾經拍攝「科普」短片，介紹「蒜頭塞耳」的偏方，聲稱可有效消炎殺菌，甚至改善耳炎症狀。（新京報影片截圖） 分享 facebook

山東棗莊2名少女因模仿網紅短片自製爆米花釀成爆炸的意外言猶在耳，大陸竟再有人誤信網紅偏方出事。濟南一名男子日前因嚴重耳痛導治失眠，但他竟沒有即時求醫，反而相信網紅拍片時提及的偏方，將已剝皮的大蒜塞進耳道，以為可以消炎，不料卻取不出來，只好尷尬地到醫院求助。

於濟南打工的王姓男子日前患上耳炎痛苦難忍，甚至痛得難以入睡。飽受耳痛困擾的他，某日發現網上有許多聲稱大蒜可以治耳炎的短片，認真觀看後認為大蒜中所含的大蒜素可以消炎殺菌，治療耳炎問題，於是想到親身嘗試一下。他有樣學樣，效法一名網紅提及的偏方，將大蒜剝皮再切半，像戴耳塞般塞進去。

不過王男沒想過大蒜竟然「有入無出」，他於是在家嘗試不同的方法，不過仍然失敗，他急著擔心大蒜會愈來愈難取出，只好硬著頭皮到醫院的耳鼻喉科向醫生求助，最終在醫生幫忙下順利取出。

醫生批評相關做法不可取亦不科學，提醒王男不要輕信偏方，「有可能剛開始很容易治，或者很好治，然後就能治好，但被耽誤時間長了以後，反倒需要經複雜的治療或手術」，醫生直指如發覺身體不適，最好還是盡快求醫，不應盲目模仿網路訊息。

翻查網上短片平台，有網紅曾經拍攝「科普」短片，介紹「蒜頭塞耳」的偏方，聲稱可有效消炎殺菌，甚至改善耳炎症狀。

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文章授權轉載自《香港01》