懷柔栗子熟了 城裡大媽組團扒光

2019-09-11 16:31 世界日報 中國新聞組／北京11日電



栗農辛苦收栗。 取材自北京晚報 分享 facebook 「懷柔板栗」聞名京城，懷柔全區栗樹種植面積22萬畝，在渤海鎮等地，家家戶戶都有栗子樹，栗子是很多農戶一年主要經濟來源。這時該是栗子成熟時，但北京懷柔栗農們反而恐慌不已，這一切都源於從城裡紛至沓來的「扒栗子」大軍。

北京晚報報導，「城裡的大爺大媽，坐著免費的公交車，背著雙肩背包，有的還拉著買菜的小車，專門來撿栗子，還有開著車來的。有的懷柔有親戚，他們就住在親戚家，順便撿栗子。」渤海鎮林業站站長高福軍說。

老北京人有「扒栗子」的傳統，是指栗農收完栗子以後去撿漏，在樹下草叢裡翻找漏撿的栗子，時間一般都在10月中旬以後。可這兩年，隨著老人免費乘坐公交的好政策，加上懷柔旅游環境越來越好，來懷柔玩的人越來越多，「扒栗子」的時間也提前了——以前是等到秋收後，現在是栗子剛見熟，人就來了，栗農這邊收，他們那邊扒，「十一」假期更是高峰。

「栗子它是漫山遍野地長，我家就有六片栗子樹林。我在這片地看著，他去那片地扒去了，我看不過來啊！」渤海所村黨總支副書記孫振民說，「栗子沒有野生的，不修剪不管理是不會結果的，所以雖然漫山遍野是栗子樹，但都是有主人的！」

各家的栗子樹都是交錯在一起的，「你抓他一個現行，他不撿了，走了，去旁邊別人家的地裡撿去了，你還沒法管。」孫振民無奈地說。

來扒栗子的，大部分都是60歲以上的老年人，有的態度還挺橫，栗農心裡一百個氣憤，但也不能拿他們怎麼樣。

一個扒栗子的人，一天起碼能撿走20斤到30斤栗子，按5元一斤計算，就是生生地從栗農手裡搶走了至少100塊錢，何況有的城裡人到了這個季節天天去。以渤海鎮為例，在高峰期，粗略統計，一天最少也有一、二百人來撿栗子。

「拉條幅、用大喇叭廣播、做微信公眾號，但都收效甚微。反而一傳十、十傳百，來的人還越來越多。」渤海鎮宣傳部長王東偉很苦惱。

「沒辦法時栗農就報警。」高福軍說。但是，一位老人撿個二、三十斤栗子，數量少、金額小，夠不上定罪，警察也只能調解，最多賠償栗農一點損失。