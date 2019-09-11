親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

算給你看！勞退不能終身領 有無延壽年金差在哪？

不復婚殺全家...他9年兌現血腥承諾 前妻母胸被捅穿、父被大刀砍死

2019-09-11 16:30世界日報 中國新聞組／北京11日電

邵某的身影。 取材自環球網
邵某的身影。 取材自環球網
分享
山東青島日前發生一起人倫慘案，一名女子何陽（化名）因前夫邵某不願離婚，要求復婚不成，放話「殺光她全家」，在九年間多次下手，先後虐殺了何陽母親和父親，手段殘忍。

綜合媒體報導，2004年，何陽發現丈夫邵某性格大變，從溫柔體貼、善解人意，變得喜怒無常、好逸惡勞。2007年，在和家人幾經商量後，何陽決定訴訟離婚。

離婚後，邵某幾次上門求何陽復婚，不過何陽都拒絕了，最後邵某放話：「不復婚，我就殺了你全家！」何陽沒想到前夫的這句氣話居然成真。

2008年，何陽再婚，並在婚後生了一個男娃。2010年4月，何陽和母親在家裡看電視，發現邵某在屋外徘徊，兩人拉起了窗簾，等了一會發現沒動靜了，何陽母親便到外面看看。她走出屋外發現邵某沒有離開，邵某問她：「何陽在嗎？」何母回答：「不在，出去打工了。」

沒想到，邵某突下殺手，何母為了保護女兒和外孫將大門反鎖，自己則遭到邵某用自製的武器殺害，頭面部、後背、下肢有多處傷口，其中穿透胸腹部的傷口更是有12處之多。

沒多久，邵某落網了，又沒多久，邵某被釋放了，原因是他作案時處精神病發作期。

2011年，何父再婚，何家搬出了世代生活的何家村，過了幾年平靜的日子。可是2018年，邵某又找上門來，有一天何父見到了邵某，拿著鎬頭攆他，邵某就跑了。從那天開始，何家裝上了監控，但仍難阻止邵某行凶。

2019年8月，何父去田裡幹活，沒想到邵某已拿著砍刀等候多時。何陽的繼母聽見老伴的慘叫，一邊報警一邊跑出來阻止邵某，卻被砍斷了手掌，好在老人保住了性命，而何父卻同前妻一樣，慘死在邵某的刀下。

時隔九年，父母被同一個人用極其殘忍的方式殺害。何陽妹妹擔心，兇嫌以前那句「殺你全家」，會不會繼續兌現。目前，警方已經逮捕了邵某，正在調查案件當中。

604，社會事件簿／「不復婚就殺光你全家」！他花9年兌現血腥承諾…媽為護女「胸被...
604，社會事件簿／「不復婚就殺光你全家」！他花9年兌現血腥承諾…媽為護女「胸被捅穿」慘死 高淑芬
分享

離婚北京打工
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

懷柔栗子熟了 城裡大媽組團扒光

2019-09-11 16:31

8歲童口渴喝水壺內水 服務生：裡面是火鍋燃料

2019-09-11 12:51

重慶男抗拒家人安排相親 穿女裝出席連餐廳職員都分不出來

2019-09-10 17:18

天降「救命啊！SOS」紙條她嚇壞報警 真相曝光警傻眼

2019-09-10 16:28

湖南一學院「甲骨文」迎新 同學：看不懂、但很有趣

2019-09-10 15:45

用2000個泡麵建一房一廳小屋送孩子 準爸爸遭網民狂潑冷水

2019-09-10 09:17

他喝酒憋尿「膀胱炸裂」致肚積尿 醫生緊急手術疏洪

2019-09-09 20:53

北電5正妹合照瘋傳 網批「一屋子網美臉 分不出誰是誰」

2019-09-09 17:13

熱門文章

香港反送中抗爭實踐李小龍哲學 最讓港府頭痛

2019-09-10 19:19

美國會通過香港人權民主法案後 一國兩制變一制？

2019-09-10 17:49

陸指127家跨國企業對台港澳錯誤標示 台積、富邦被點名

2019-09-11 09:25

陸宣布 取消QFII及RQFII投資額度限制

2019-09-10 17:44

世界盃足球資格賽 香港球迷狂噓中共國歌

2019-09-10 21:55

陸金融市場大開放 全面取消QFII限制

2019-09-11 00:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top