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8歲童口渴喝水壺內水 服務生：裡面是火鍋燃料

2019-09-11 12:51聯合新聞網 綜合報導

8歲男童誤服火鍋燃料。圖擷自荔枝視頻
8歲男童誤服火鍋燃料。圖擷自荔枝視頻
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日前大陸一名沈姓男子帶著全家到江蘇省常州市旅遊，吃飯途中因為8歲兒子口渴，於是奶奶從桌上的水壺中倒水給他喝，但沒想到喝下不久，卻被服務生告知壺內裝的是火鍋燃料，害得孩童險些喪命。

綜合大陸媒體報導，沈姓男子8月25日於常州某家火鍋店用餐，吃飯途中8歲兒子皓皓因為口渴，所以奶奶從桌上的水壺中倒水給他喝，過程中還再三跟老闆確認水壺內裝的是不是水，老闆都說是，但喝下不久卻被服務生告知，壺內裝的是火鍋燃料，嚇壞了所有人。

水壺當中放的燃料為乙二醇（ethylene glycol），又名甘醇、水精。是無色無臭、有甜味液體，能與水以任意比例混合。常作為溶劑、防凍劑以及PETE等的原料，也是化纖產業的基礎原料之一。

乙二醇對動物具有毒性，如果沒有適當治療，攝取過量會導致死亡。其中乙二醇最大的危險性在於它的甜味，因此相較於其他有毒物質，孩童和動物比較容易因為攝取大量的乙二醇而中毒，不過一個成人服食30毫升也可能導致死亡。

目前孩童身體狀況已經平穩，但仍需要住院觀察，對於造成孩童誤食火鍋燃料事件，店家表示，因為管理的疏失導致意外發生，餐廳負責人也表示，會負擔所有醫療費用。

燃料的主要成分是乙二醇。圖擷自荔枝視頻
燃料的主要成分是乙二醇。圖擷自荔枝視頻
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火鍋中毒
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