天降「救命啊！SOS」紙條她嚇壞報警 真相曝光警傻眼

2019-09-10 16:28 聯合新聞網 綜合報導



一名女子走在街上時，突然被天外飛來的紙團砸中，上頭還寫著「救命啊！SOS」的字樣，讓她嚇得趕緊報警。圖擷自 華龍網 分享 facebook

日前大陸重慶市一名女子在經過當地一處辦公大樓時，差點被一個個從天而降的紙團砸中，她撿起來一看上面竟用紅筆和黑筆寫著「救命啊！SOS」的字樣，嚇得她趕緊報警處理。然而警方獲報後對該大樓進行逐戶調查，發現原來這些紙條是來自大樓內的一間補習班，但真相卻令人傻眼。

根據《華龍網》報導，警方獲報後立即封鎖該大樓展開搜查，該大樓總共29層，其中大部分都是以商舖的形式，租售給個人進行商業活動。一開始警方逐間調查後沒有結果，就連每層樓的救生通道也都一一查看後，卻還是沒有發現任何可疑人物，直到警方再度查看紙條，發現上面的紅筆、黑筆筆跡相當工整，筆劃力道均勻，看不出任何慌亂的痕跡，而且紙張的來源有素描本、田字格作業本和英語練習本，因此懷疑是學生所為，紙張底下更有疑似「飛」的字樣，似乎是該名學生的姓名，隨後警方鎖定大樓內的一間補習班，在經過輔導老師比對字跡後，確定是一名學生所為。

這名寫紙團的男學生向警方透露，由於他的同學假日都能在家休息、好好放鬆，但他卻只能每天都到補習班上課，但又不敢違背父母的安排，內心感到非常不平衡，才會用練習簿寫上這些字樣來發洩情緒，並將紙條丟出窗外，但他自己也沒想到此舉竟然會引來大批警方關切。

最後警方在釐清案情後對男學生進行勸說，並告訴他寫字條扔出窗外是一個很好的自救方式，但有的紙條是不能亂扔的，警方也將男孩的想法告訴家長，希望他們可以多溝通，不應強迫孩子做他不喜歡做的事。