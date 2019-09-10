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湖南一學院「甲骨文」迎新 同學：看不懂、但很有趣

2019-09-10 15:45世界日報 中國新聞組／北京10日電

湖南民族職業學院掛「甲骨文橫幅」迎接新生報到。圖／取自中國青年網
湖南民族職業學院掛「甲骨文橫幅」迎接新生報到。圖／取自中國青年網
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湖南民族職業學院前天迎新生報到，校園裡掛滿迎新橫幅。與其他學校的迎新橫幅不同的是，橫幅內容都採用甲骨文形式，吸引不少師生駐足觀看。同學說，雖然看不懂，但很有趣！

中國青年網報導，湖南民族職業學院宣統處教師劉曉毅表示，今年是甲骨文發現120周年，為普及甲骨文知識，學校國際教育學院自6月份就開始策畫這次別出心裁的標語迎新活動。

學院面向師生廣泛徵集，從1080幅作品中精心挑選近50條健康向上的迎新標語，邀請中國甲骨文書法藝術研究會副會長謝兆崗先生手書，使往日的標語變得既有文化溫度，又有文化品味。

該校國際教育學院院長余思慧表示，為了便於同學們閱讀，特意將每條橫幅製作成上面現代漢字下面甲骨文，一是吸引學生興趣，希望能get到學生的點，同學們會有興趣去探究；二是弘揚文化如果只是說教會讓人有距離感，真正的文化滋養應該是潤物細無聲。

余思慧認為，甲骨文不是故紙堆裡的東西，通過一定方法可以輕鬆認知，她希望能將甲骨文大力推廣。「同時，學院漢字文化研究所所長姜宗福牽頭的甲骨文及漢字文化的研究與傳承，取得了重大突破。希望以後能夠有更多的嘗試，將甲骨文帶給年輕的學生們。」

據報導，看了學校精心準備的「甲骨文橫幅」，該校學前教育學院的新生張詩琪表示，「雖然看不太懂，對照上面的現代漢字標註猜一猜還是蠻好玩的，沒想到中國的古老文字這麼有趣」。

網友紛紛稱讚創意極好！甚至還建議用這些甲骨文組織中秋猜燈謎。

湖南民族職業學院掛「甲骨文橫幅」迎接新生報到。圖／取自中國青年網
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湖南民族職業學院掛「甲骨文橫幅」迎接新生報到。圖／取自中國青年網
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甲骨文北京
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