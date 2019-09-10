親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

馬英九被韓粉噓下台 北漂正妹還原「3真相」：獲掌聲不難

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部給緩衝期

重慶男抗拒家人安排相親 穿女裝出席連餐廳職員都分不出來

2019-09-10 17:18香港01 記者向樂高／報導

男子笑言覺得自己扮女人的樣子不錯，「我可能會娶了我自己吧」。圖擷自頭條日報
男子笑言覺得自己扮女人的樣子不錯，「我可能會娶了我自己吧」。圖擷自頭條日報
分享

當子女長大，不少父母都會擔心他們婚姻大事，因此會為子女安排相親。不過重慶一名年輕男子因為抗拒家人安排的相親，竟以女裝打扮赴約，結果女方一見面便氣得離開。搞笑的是，因為男子扮女人實在太神似，連餐廳職員也不能分辨。

從網上流傳影片所見，餐廳中一名穿白衣的女子罵對座的「長髮女」，「你是不是有病，穿成這樣子來相親」，女子之後生氣地離開。拍攝者於是上前，原來這位「長髮女」是一名男子。

他坦言，穿上女裝來相親，是因為這場相親他本來就不想來，想過很多方法拒絕，但最終不敵家人壓力，只好出此下策。他認為，這種方法「對女生沒有什麼實際性的傷害」，比拖着對方更乾脆。被問平時有沒有穿女裝的習慣，他說沒有，今次是在一個網路上租了一件女裝，再精心打扮赴約，他又笑言覺得自己扮女人的樣子不錯，「我可能會娶了我自己吧」。

餐廳的職員事後還稱「他（她）今天穿了裙子應該是小姐姐吧」。有顧客表示不能理解男子的行為，亦有客人認為，「他能做到這個地步，可能是家裏抓得太緊了。」

延伸閱讀：

【趣一趣】老公漏帶手機　老婆見自己暱稱秒嬲咗：想提早過清明？

關鍵一刻被攝鏡破壞　婚禮攝影師向賓客怒吼：唔好再用手機打卡！

文章授權轉載自《香港01》

相親
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

天降「救命啊！SOS」紙條她嚇壞報警 真相曝光警傻眼

2019-09-10 16:28

湖南一學院「甲骨文」迎新 同學：看不懂、但很有趣

2019-09-10 15:45

用2000個泡麵建一房一廳小屋送孩子 準爸爸遭網民狂潑冷水

2019-09-10 09:17

他喝酒憋尿「膀胱炸裂」致肚積尿 醫生緊急手術疏洪

2019-09-09 20:53

北電5正妹合照瘋傳 網批「一屋子網美臉 分不出誰是誰」

2019-09-09 17:13

憂上萬螃蟹被颱風颳跑 青島網友：撿來吃

2019-09-09 16:38

杭州父母替兒相親 要求看女方KPI

2019-09-09 16:11

孕婦做超音波見「寶寶微笑做鬼臉」 醫勸：終止妊娠吧

2019-09-09 15:07

為償還信用卡欠款及買手機 年輕媽媽28萬元賣掉雙胞胎兒子

2019-09-08 23:02

真戰力！殲10C從發現到擊偵察氣球 花不到30秒

2019-09-08 18:12

山寨哈根達斯！中國「哈斯達根」 包裝相似、字母調順序

2019-09-08 18:07

影／把港片當真！陸11歲少年苦練4年 練出飛牌絕技

2019-09-07 15:57

8歲女獨自上藥房買偉哥 被疑「家教不嚴…母哭訴真相

2019-09-06 12:38

模仿網紅用啤酒鋁罐自炸爆米花 少女全身灼傷送命

2019-09-05 21:22
看更多

熱門文章

香港抗爭撤例仍未停 習近平似遭黨內質疑

2019-09-09 20:23

用2000個泡麵建一房一廳小屋送孩子 準爸爸遭網民狂潑冷水

2019-09-10 09:17

他喝酒憋尿「膀胱炸裂」致肚積尿 醫生緊急手術疏洪

2019-09-09 20:53

李嘉誠籲年輕人體諒大局 港府網開一面

2019-09-09 20:22

香港幾十年沒見過！謝金河：五星飯店一晚跌到300港元

2019-09-10 12:06

毛澤東偉大？過世43年還能顯靈 讓9月9日北京久逢甘霖

2019-09-09 23:31

大陸公布成功自日本索回國寶—「曾伯克父」青銅組器

2019-09-10 11:39

賭王之女何超瓊聯合國發聲 直言香港示威者已綁架平民百姓

2019-09-10 15:15

大陸基層教師工資 30年漲了近一百倍

2019-09-10 10:57

德總理前腳剛走…德外長就接見黃之鋒 中共跳腳抗議

2019-09-10 16:42

築人鏈反送中 港中學生遭持刀攻擊

2019-09-10 00:24

黃之鋒訪德 形容習近平是「皇帝」

2019-09-10 10:13

最新民調指宣布撤回「送中條款」 林鄭月娥評分只升0.7分

2019-09-10 16:18

不滿美推香港人權法 「北京怕這3點」

2019-09-10 00:24

警察妻子也上街頭 反送中衝突加劇香港裂痕

2019-09-10 15:56

大陸車市寒冬 銷量直直落

2019-09-09 23:46

台積電：原物料就近供應需求高 陸半導體材料機遇到來

2019-09-10 13:44

林鄭月娥與港鐵、機管局開會 港府：繼續沉著應戰　

2019-09-09 21:12

大陸基層教師工資 30年漲了近一百倍

2019-09-10 14:33

為什麼看了想哭？ 大陸第一網紅賣這味那麼簡單那麼難

2019-09-10 11:00

數百人晚上於紅磡尖東高唱「願榮光歸香港」

2019-09-09 22:26

吸引台灣人前往創業就業 平潭又出新招

2019-09-10 11:23

天降「救命啊！SOS」紙條她嚇壞報警 真相曝光警傻眼

2019-09-10 16:28

中學外再現人鏈 男子疑不滿「露鳥」意圖嚇走學生

2019-09-10 10:01

沒馬雲的日子…阿里巴巴面臨2爭議4挑戰

2019-09-10 00:24

重慶男抗拒家人安排相親 穿女裝出席連餐廳職員都分不出來

2019-09-10 17:18

調降香港評級後 惠譽唱衰大陸經濟成長難達標

2019-09-10 11:46

網傳大學老師聲援反送中 戴頭盔口罩上課

2019-09-10 12:08

開學迄今 香港已有約40名中學生因參與反送中抗爭被捕

2019-09-10 09:57

央視記者董倩 遭國際人權組織點名制裁

2019-09-10 13:15

大陸8月CPI高於預期 PPI創3年來最大跌幅

2019-09-10 10:57

影／馬雲在阿里最後一天上班 人潮簇擁宛如巨星

2019-09-10 16:43

山東煙台／明朝抗倭寇名將 戚繼光故里

2019-09-10 02:04

香港警方：過去3日拘捕157人 最小的才14歲

2019-09-09 18:11

湖南一學院「甲骨文」迎新 同學：看不懂、但很有趣

2019-09-10 15:45

李嘉誠籲港府網開一面 年輕人體諒大局

2019-09-10 13:21

山東煙台／大陸北方唯一閩南建築 天后行宮

2019-09-10 02:03

遊太行山 必去3峽

2019-09-10 01:56

基地台費用貴 中國電信與聯通簽署5G網路共建共享協議

2019-09-09 21:41

只要半秒鐘 在廣州靠臉就能搭地鐵

2019-09-10 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top