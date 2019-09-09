他喝酒憋尿「膀胱炸裂」致肚積尿 醫生緊急手術疏洪

2019-09-09 20:53 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名男子酒喝醉了都沒上過一次廁所，隔天起來腹痛不已，結果經醫生診斷後竟然是因為憋尿造成「膀胱炸裂」。示意圖／ingimage 分享 facebook

憋尿會憋死人真的不是玩笑話！日前大陸一名男子到湖南省長沙市出差，與當地的老朋友喝酒暢聊到深夜，但就算喝醉了都沒有去上過一次廁所。不料隔日他被腹痛疼醒，痛到他無法忍受，即使有強烈的尿意，但是數次嘗試要排出尿液都無法成功，到醫院檢查後才發現，原來是因為憋尿導致「膀胱炸裂」了。

根據《瀟湘晨報》報導，這名25歲的男子李華（化名）被醫生診斷為「膀胱破裂導致出血和腹膜炎」等，他作夢也沒想到，一番開心暢飲睡覺起來後，膀胱居然「炸了」。泌尿科醫生診斷後發現，李華的整個腹部肌肉緊繃，猶如一塊木板，只要輕輕觸碰就會感到明顯疼痛，甚至還不能平臥，檢查後發現他的盆腹腔內大量積液，必須馬上進行手術治療。

隨後醫生採用微創腹腔鏡技術，給李華做了「膀胱破裂修補手術」，所幸術後李華恢復良好，目前已經出院。醫生也提到，膀胱破裂在臨床上並不常見，多發生在受外力打擊或碰撞時，膀胱周圍原本是有脂肪和骨骼保護的，但當尿液充足時就會撐大，膀胱壁會變薄，因此即使是輕微外力作用都極有可能引發炸裂。

然而酒醉後酒精會抑制中樞神經，讓排尿感覺變遲鈍，因此醫生提醒聚會時要盡量少喝酒，酒後絕對不要憋尿，一旦出現排尿困難也一定要立即就診，避免造成嚴重後果。

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