北電5正妹合照瘋傳 網批「一屋子網美臉 分不出誰是誰」

2019-09-09 17:13 聯合新聞網 綜合報導



北京電影學院2019年表演系新生合照。圖／擷自微博＠表演系大師兄 分享 facebook 北京電影學院、中央戲劇學院以及上海戲劇學院是大陸三大明星工廠，每年各校分別吸引不少高顏值藝術生報考。三校中，北京電影學院更是公認俊男美女如雲的學校，包括趙薇、陳坤、劉亦菲、楊冪、鄭爽等人，都是該校畢業如今紅得發紫的大明星。

日前北京電影學院開學，有網友在「微博＠表演系大師兄」貼出北電2019年表演系新生，一班學生（男25人、女36人）身穿白Ｔ、牛仔褲或裙，站在系館階梯前大合照。原po還貼文強調是北京電影學院19表本大合照，原圖哦。最後還俏皮的說「講真的，他們本人好看一些」。網友看完照片後紛吐槽「顏值大不如前，一屆不如一屆」。

不過，最近微博卻瘋傳一張北電新生宿舍合照，照片中5位女孩都留著一頭長髮，濃眉大眼瓜子臉，連鼻子的形狀都很相似，像是一個模子刻出來的，就如同家姊妹合照。

網友看完女孩照片後紛紛留言回應說「去同家醫院嗎」、「完全沒有辨識度」，更有網友笑稱「集體見證一屋子網美臉，分不出誰是誰」。雖說如此，這一屆還是有美女，新生沈羽潔神似劉亦菲、新生吉祥外型酷似趙麗穎，堪稱嬌點。這屆男生中也有俊男，已經出道的陳飛宇是著名導演陳凱歌與演員陳紅的兒子，身高188cm，濃眉大眼，一入學就被大家封為「校草」。另外非表演系的馮祥琨，身高187cm，未入學前曾學7年的芭蕾舞，富少年氣息。