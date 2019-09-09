杭州父母替兒相親 要求看女方KPI

2019-09-09 16:11 世界日報 中國新聞組／杭州9日電



杭州一對父母到萬松書院相親角為兒子相親。 圖／取自浙江在線 分享 facebook 杭州一對父母給兒子相親要求，竟然是要求KPI（關鍵績效指標）。

浙江在線報導，近日在杭州的萬松書院相親角，就有一對為兒子徵婚的父母提出了一個特別的要求：KPI。徵婚要求寫著：男35歲，杭州本地人，城西某互聯網公司工作，有車有房，希望女性30歲左右，身高160以上。工作有上進心，公司考核3.75優先。

據報導，任職互聯網公司的小劉說，所謂的3.75其實就是一種績效考核的方法。這套考核主要分成5個係數：3/3.5/3.75/4/5，分別代表：有待改進、符合期望和優秀和傑出貢獻。其中的比例，代表著符合期望的3.5佔了大頭60%，其次3.75+4+5一共占比30%，剩下有待改進的3.25占比10%。小劉說，要拿到3.75真的有點難。

為什麼對女方有這個要求，男方父親表示，其實3.75並非硬性要求，主要是希望女方對工作有責任心。男方媽媽說，自己沒有那種舊觀念，還是認為女孩子需要有一份工作。

另外，夫妻倆還說到不會干涉兒子兒媳生孩子的事，喜歡生就生，不一定要傳宗接代。兩人同時強調，雖然兒子的婚事沒著落，自己睡都睡不好，但最重要還是兒子找到喜歡的人就行，剩下的無所謂。