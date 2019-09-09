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孕婦做超音波見「寶寶微笑做鬼臉」 醫勸：終止妊娠吧

2019-09-09 15:07聯合新聞網 綜合報導

女子懷孕6個月做超音波檢查看到腹中胎兒正咧嘴笑，醫生卻皺眉勸她說「這胎兒留不得，...
女子懷孕6個月做超音波檢查看到腹中胎兒正咧嘴笑，醫生卻皺眉勸她說「這胎兒留不得，終止妊娠吧」。新聞示意圖。圖／ingimage
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預防重於治療，尤其是孕婦在懷孕期間，定期超音波產檢不僅能保護孕婦安全同時也確認胎兒健康。大陸一名23歲女子小文（化名）「過門喜」，結婚半年後就懷孕，6個月到醫院做產檢透過超音波檢查看到腹中胎兒正咧嘴笑，還做出鬼臉，讓她很高興，沒想到醫生卻皺眉勸她說「這胎兒留不得，終止妊娠吧」。

據陸媒綜合報導，23歲的小文與先生都很年輕，結婚半年就懷孕，雙方都很高興。懷孕6個月後，小文去醫院產檢，在四維超音波檢查中，她看到腹中胎兒露出笑容，有時還會做鬼臉，非常感動。沒想到醫生卻皺眉說胎兒情況不好，經再次確認後，醫生反勸告她最好終止妊娠，用人工引產手術技術性流產，不要留下胎兒。醫生表示超音波中看到「孩子在笑，是因為有很嚴重的唇裂，從嘴巴一直裂到耳朵，依現代醫學技術是根本不可能修復好，就算孩子生下來，對他也是一種折磨」。聽到醫生解釋後，小文相當懊惱，她覺得從懷孕開始都很注意，怎麼還會出現胎兒唇裂問題呢？

小文表示，婚前經常混夜店，生活多采多姿，也常跟朋友一起抽菸，雖然婚後收斂許多，但菸癮難戒斷，懷孕期間仍有抽菸，老公知道她有這個情況，也沒說什麼。小文身邊朋友也有孕期抽菸的，胎兒出生也都很健康，所以她以為也會沒事。醫生根據小文有抽菸習慣來推斷，胎兒嚴重唇裂是由此而來。

醫生表示雖然抽菸、喝酒不會百分之百導致胎兒畸形，但不能心存僥倖，尤其是懷孕前３個月，正是胎兒迅速發育期間，大量尼古丁或是酒精成分，都有可能導致胎兒畸形。醫生更呼籲孕婦們珍惜腹中胎兒，別讓那一根菸或是那一杯酒，影響胎兒一生。

孕婦

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