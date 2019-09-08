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山寨哈根達斯！中國「哈斯達根」 包裝相似、字母調順序

2019-09-08 18:07世界日報 中國新聞組╱北京8日電

來源：YouTube

中國又出現山寨貨，這回是美國知名冰淇淋品「哈根達斯」（Haagen-Dazs）被抄襲了！網民買到標示著「哈斯達根」（Haazs-Dagen）的冰淇淋奶昔，包裝相似，只是改變字母的順序，網友諷刺是「哈根達斯的兄弟哈斯達根」。

媒體引述微博消息，網民指在一些小型超市內，看到類似「哈根達斯」的雪糕，包裝上標示著「哈斯達根Haazs-Dagen冰淇淋奶昔」，包裝外觀也與正版的哈根達斯非常類似。

有網友說：「第一眼沒看出來。」、「這盜版得太有水平了！」、「這是什麼神仙抄襲？」也有網民驚訝說自己險些被騙：「我那天差點買了！」

網站上對此熱議，「這不就是華為嗎？」 、「陋習又犯了。」、「上梁不正下梁歪，老中的聰明才智都用在這方面了。不讓山寨和偷估計都不知道幹啥好了。」

據報導，8月31日還有超市為「哈斯達根」拍賣促銷，386毫升原價14.9元（人民幣，下同）只賣9元。在較大型超市中，正牌的100毫升和473毫升的哈根達斯冰淇淋，分別賣38元及98元。

哈根達斯是美國通用磨坊旗下旗艦冰淇淋品牌，全球大部分地區的哈根達斯產品由法國製造生產；在美國及加拿大，哈根達斯品牌授權予雀巢公司，並由其子公司醉爾斯冰淇淋在加州生產製造，在全球50個國家中，開設了900間的店面。

不少網民發現「哈斯達根」的雪糕奶昔，右圖為正版的哈根達斯。 取材自微博、本報資料...
不少網民發現「哈斯達根」的雪糕奶昔，右圖為正版的哈根達斯。 取材自微博、本報資料照片
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冰淇淋山寨
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