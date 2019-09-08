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真戰力！殲10C從發現到擊偵察氣球 花不到30秒

2019-09-08 18:12世界日報 中國新聞組／北京8日電

南部戰區發現不明空情，飛行員武輝駕駛殲10C擊落高空偵察氣球。 視頻截圖
南部戰區發現不明空情，飛行員武輝駕駛殲10C擊落高空偵察氣球。 視頻截圖
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解放軍南部戰區一架主力戰機殲10C近日升空，發射霹靂10空對空導彈，擊落來歷不明的超高空動力偵察氣球，整個過程不到30秒。有評論稱這次行動極可能是國產三代、甚至是三代半戰機的首次實戰成果。

湖南芒果TV製作的軍事紀錄片《我們站立的地方》在報導南部戰區空軍雲嶺紅鷹大隊王牌機師武輝時，首度披露南部戰區的一個實戰事件。紀錄片畫面顯示，在軍方負責戰備的空域，近日地面雷達發現有不明高空飛行物入侵領空，地面指揮中心隨即派遣武輝駕駛殲10C戰機掛彈出擊，偵查目標空域情。武輝在距離30公里的地方就準確鎖定目標，經過近距離目視查證，發現是一個超高空動力氣球。

由於氣球位於極高的高度，超過了戰鬥機最高升限，在天氣晴朗下，高空中沒有任何參照物，增加距離判定困難，再加上氣球體積小、雷達反射訊號較弱，需用肉眼輔助是別目標，當地面人員詢問武輝能不能打時，武輝毫不猶豫的回答「能打！」。

報導稱，由於這一超高空氣球已經位於極高的高度，超過了戰機最高升限，同時因為在萬里無雲的情下沒有參照物，更加難以判定距離，因此武輝選擇依靠肉眼識別跟隨目標，再以火控雷達鎖定，然後直接發射一枚霹靂10空空導彈，準確擊中目標。

香港明報引述澳門軍事專家黃東表示，以中國目前的裝備，從發現超高空氣球到戰機升空發射導彈擊毀目標，都不難做到，但相信這是首次公開殲10C的實戰成果。

黃東表示，氣球雖體積與紅外信號遠低於戰機，但中國現在的雷達已不難發現。普通的空空導彈很難準確鎖定目標，正常情下機師都會使用機砲擊落目標，而霹靂10裝備最新的紅外凝視成像導引頭，具備極強的抗干擾與追蹤能力，因此才能準確擊落氣球。

南部戰區發現不明空情，飛行員武輝駕駛殲10C擊落高空偵察氣球。 視頻截圖
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