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模仿網紅用啤酒鋁罐自炸爆米花 少女全身灼傷送命

2019-09-05 21:22聯合新聞網 綜合報導

大陸一名14歲少女因為模仿網紅用「啤酒鋁罐自炸爆米花」，不慎引發爆炸，導致全身有...
大陸一名14歲少女因為模仿網紅用「啤酒鋁罐自炸爆米花」，不慎引發爆炸，導致全身有96%的面積燒灼傷，送醫後仍不幸身亡。圖擷自新京報
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現今大陸網紅直播主正夯，為了累積人氣無所不用其極，就是希望能吸引大批粉絲追隨，然而近期也出現不少檢討網紅的聲浪，因為他們的影片恐有錯誤示範或容易造成他人模仿的疑慮。日前大陸就有一名少女模仿網紅用「啤酒鋁罐自炸爆米花」的影片，不慎引發爆炸，導致全身有96%的面積燒灼傷，緊急送醫後仍回天乏術。

根據《新京報》報導，山東省棗莊市14歲的少女哲哲日前模仿網路影片，用啤酒罐自製爆米花，當時哲哲和12歲的妹妹小雨準備了易開罐、玉米和爸爸的高濃度酒精，不料，就在哲哲要將酒精點燃時瞬間引起爆炸和著火。妹妹小雨說「剛開始做的時候看沒反應，就直接把酒精往上倒，剛倒上去就爆炸了」，那時他們倆一看到爆炸就馬上跑去接水滅火，身上還都是火，幸好當時有鄰居在附近聊天打牌，聽到呼救聲才趕緊前去搶救。

據了解，哲哲的傷勢相當嚴重，全身有96%大面積的燒傷，皮膚甚至呈現皮革狀態，雖然送醫後一直在加護病房接受治療，但燒傷後因出現感染、器官衰竭等問題，幾天後仍因感染過重而不治身亡，妹妹小雨的傷勢則較輕微，目前沒有生命危險。

事發後該視頻也已被影音平台下架，哲哲的媽媽痛心表示，女兒因為年紀小，沒有安全觀念，只要覺得網路影片新鮮好玩，就會想去模仿，但影音平台卻沒有做好相關把關責任，註記影片內容可能會帶來的危險，並考慮要對該平台提起告訴。

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