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大陸女直播主靠虐童賺錢 網友怒斥像「吃小孩」

2019-09-05 11:10香港01 李福源

女主播被指在做直播期間多次恫嚇女童。（微博@竹子大魔王圖片）
女主播被指在做直播期間多次恫嚇女童。（微博@竹子大魔王圖片）
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中國直播平台「快手」女主播「小文雯很可愛」自2017年起靠着不斷辱罵一名姓黃的女童來爭取點擊率，從中賺取廣告費。有網民指出，她的影片及直播片段多次登上熱門排行榜，獲得上百萬點擊，但其行為猶如「吃小孩」，「我親眼見到一群成年人把一個小女孩分而食之，嚼得只剩一把骨」。該名女主播的賬號已遭封禁，平台方面則稱已報警處理。

「大人在演戲但小孩當真了」

網友「竹子大魔王」在微博上稱，女主播是女童親生父親的現任女友，近兩年內與女童拍下多段影片，其中一段題為〈媽媽不要丟下我〉播放率達280萬次，主要是爸媽離婚及媽媽出走的情節，「影片可見女童哭得撕心裂肺，喉嚨沙啞，臉上佈滿淚痕。大人在演戲，但小孩似乎把事情當真了。」

後來該名網民開始去看女主播的直播片段，發現她多次恫嚇女童，期間不斷罵「我不要你了，我不是你媽」、「你爸也不想要你，我要把你還給你爸」、「我要去找老頭了！那個50多歲的老頭對我真的很好！比你爸好」、「我和小迷妹（另一個主播）誰漂亮？你覺得小迷妹漂亮是嗎？好，我走」；女童則被嚇得嚎啕大哭，連聲說「你漂亮！不要走！求你了」而這偏偏是最多人收看的高峰期，吸引逾2.8萬人觀看。

「人性之惡，無話可說」

由於女主播人氣高，因此得到賣鞋、賣棗、賣護膚品及賣童裝的代言人廣告，她更會在直播中與女童唱雙簧推銷產品。雖然部份網民對女童哭得如此撕心裂肺大感不滿，但像是說「親子裝好看啊！衣服鏈接（連結）有嗎？」的也大有人在；有網友更透露，女主播甚至跟不同的約會對象開房時也帶著女童。

周二（3日）晚間約10點，快手官方表示接獲消息並報警，並將涉事主播的賬號永久封禁。事後女童接受身體檢查，警方指未有發現任何損傷，而女童的爺爺奶奶、鄰居及村幹部亦說女童沒有受到虐待。

事件引起熱議，有網民留言「可惡至極，噁心至極，怎麼能對一個孩子這樣」、「小孩的爸媽都不在了嗎？生而不養，太可惡了」、「人性之惡，無話可說。平台也可怕」。

延伸閱讀：

惡婦不忿兒子爭輸玩具　強搶走2歲女童扯頭髮拖行

潮州漢將女兒關進鐵籠踩臉拍照　警方：為與前妻鬥氣故意「擺拍」

文章授權轉載自《香港01》

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