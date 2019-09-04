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不接受僅撤回條例 黃之鋒：五大訴求達成前將繼續抗爭

《難民法》草案躺14年，台灣撐得了香港嗎？

高雄陸客怒嗆台灣人：發展二十年這麼差，還努力啥？

2019-09-04 19:41聯合新聞網 綜合報導

7月台灣Youtuber在高雄街上採訪來遊玩的青年陸客，片中問到「我們為什麼不能努力往台灣自己的方向去走」問題時，青年陸客激動回應「（兩岸）遲早要統一，你們自己發展了二十多年還這麼差，還努力啥啊？你去大陸看一下」，火藥味如此濃厚的影片近期在微博被推爆，也讓陸媒描述「大陸小伙懟台獨的話，可謂句句扎心」。

影片中可見Youtuber「長男次男」以「和中國人談兩岸問題」為題材，先詢問「你們來台灣需不需要護照？」，該名陸客忽然意識到對方企圖引導便回答「我去香港也要用通行證，那代表香港不是中國的嗎？」，陸客猜測他可能不懂，以為大陸人到台灣要拿護照，殊不知只需要《大陸居民往來台灣通行證》以及《入台證》，所以想用這個方式證明台灣不屬於中國。

「這是『一國兩制』的問題，不是『是不是中國的問題』」，楊先生表態後更直言，「只是遲早要統一」，「長男次男」追問「我們為什麼不能努力往台灣自己的方向去走？」，青年陸客激動回應「（兩岸）遲早要統一，你們自己發展了二十多年還這麼差，還努力啥啊？你去大陸看一下」。

「長男次男」索性質疑對方問出，「（既然台灣）那麼差，我看你在這邊玩得很開心啊」，陸客回嗆，「我去差的地方玩不代表我不開心啊，我去柬埔寨我也很開心啊」。這一連串的言論讓大陸網友們認為Youtuber慘輸，稱讚「好機智的哥」、「懟的漂亮，還有空喝口飲料」。

根據「長江日報」報導指出，這名青年陸客姓楊，來自山東，畢業於武漢大學讀研究所，專業是「理論物理學」，現於深圳創業。

楊先生回顧，7月份與朋友來台灣自由行時，在高雄街頭被「長男次男」選中採訪，可能是看上他有大陸口音，不料「長男次男」在訪談中提到「台灣曾經被日本佔據過，應該是屬於日本的」這句，令他勃然大怒，於是形成雙方各執一詞的火爆場面。

8月底影片網傳至微博，很多大陸網友留言稱讚楊先生口才好、邏輯清晰，並問「難道曾經是辯論選手？」，楊先生對此解釋，「武大辯論隊很出名，我雖然沒有作為辯手參加過，但是組織過這類活動，只是說出了自己該說的話」，他還認為只要任何人說出違背歷史事實的話，都會回懟，因為希望更多人能夠認清歷史和現實。

台灣網友在Youtube留言，「他說的沒錯，台灣發展了二十多年啥情況自己心裡清楚啊」，近期更被大陸網友翻牆灌爆留言區。

「長男次男」在高雄街上採訪青年陸客，火藥味濃厚的影片近期在微博被推爆。 圖／取自...
「長男次男」在高雄街上採訪青年陸客，火藥味濃厚的影片近期在微博被推爆。 圖／取自「長男次男」Youtube
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YouTuber陸客一國兩制兩岸關係
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