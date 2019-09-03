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同一個人？女DJ黑婚紗造型爆紅 婚後素顏照曝光了

2019-09-03 21:08香港01 記者卓柏安／報導

身為夜場當紅女DJ的「培培哥哥」，穿上黑婚紗即時型爆抖音。圖／取自微博
身為夜場當紅女DJ的「培培哥哥」，穿上黑婚紗即時型爆抖音。圖／取自微博
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誰規定新娘子一定要穿上白婚紗？大陸一名女DJ去年穿上黑婚紗大露臂上紋身，當個型爆新娘即時在抖音爆紅，一年過去她帥氣依舊，近日流出卸下濃妝的她，原來真身十分清秀，再次令粉絲暴動了！

去年抖音瘋傳的型爆新娘子，是DJ「培培哥哥」，她暗黑女王的打扮現身婚禮，帶上皇冠加上長長黑色頭紗，露肩婚紗展示手臂紋身，破格又有型，她更在網上形容「我嫁給了幸福，我不用洗掉紋身，不用穿着一成不變的白色婚紗，不用在意別人的眼光，我就我，做完想做的事情。」

一年過去，從她的微博分享可見，她與丈夫依舊甜蜜，不時放閃引來單身狗粉絲叫慘，而原來卸下濃妝的她，完全變成了另一個人，近日流出她的素顏自拍，短髮清爽示人的她十分秀氣，更有一種清純感，令人十分驚艷。

在中國人社會，傳統認為黑色屬喪事，向來較難打入主流，惟隨時代過去，大陸也愈來愈多新娘子嘗試當當暗黑新娘，在網上大曬婚紗照時吸引不少網民的目光，不少人更覺得白婚紗的公主感以外，黑婚紗的霸氣女王感，更適合型格女生去嘗試，但也提醒準新人，試無不可，但務必先獲雙方家長同意，以免發生不愉快爭拗。

穿上黑婚紗的「培培哥哥」，被網民大讚型爆。圖／取自微博
穿上黑婚紗的「培培哥哥」，被網民大讚型爆。圖／取自微博
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網上流出「培培哥哥」素顏照，引來網民圍觀，紛指她判若兩人。圖／取自微博
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文章授權轉載自《香港01》

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