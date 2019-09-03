親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

女逛百貨突遭裸男撲倒強抱 放聲尖叫竟沒人來救

2019-09-03 17:33聯合新聞網 綜合報導

廣東省深圳市一名女子表示，自己上（8）月31日在「COCO Park購物中心」逛街時，赫然見到一名一絲不掛的男子閒晃，甚至男子突然把一名年輕女顧客撲倒在地。受害女子嚇到花容失色，卻抵不過裸男的力量，只能放聲尖叫，而周遭民眾則冷眼旁觀，保全也不在現場。

綜合陸媒報導，年輕女孩當時悠閒地在逛商場，沒想到眼前赫然出現一名全身赤裸的男子，明目張膽的走在路中央，她看了一眼後害怕得靠牆緩緩想遠離，藉此避開裸男視線，沒想到還是逃不過裸男的雙眼，導致對方突然猛衝靠近她，甚至被逼到牆角撲倒。

女孩最終因閃避不及被裸男纏住，嚇的當場放聲尖叫。影片中可以看到，受害女後方還有2名年輕女子，看到裸男把前方的女生撲倒後，也跟著發出尖叫，卻選擇轉身逃跑；受害女前方的男子見狀似乎也相當手足無措，一副想上去阻止又不敢的樣子，只能任由裸男鬧事。

事後商場保全表示，事發當時忙著處理商場內另一則事件，才沒即時發現裸男進入商場，「如果有看到，肯定就攔下來了！」整起事件直到警方趕到現場才解決，初步調查顯示這名孫姓裸男，年僅26歲，是從外地到深圳旅遊，聲稱自己患有間歇性精神疾病。

孫男的家屬得知此事後，火速從外地趕到深圳，提供了孫男的疾病史及看醫生的資訊，承諾未來會對孫男加以看管，讓他最終就因為身患精神疾病而安全獲釋。部分網友們看完紛紛表示傻眼，「所以有疾病就免死金牌？」、「為什麼只撲女生？」、「有病就要繼續看醫生」、「有精神疾病還旅遊，666」。

裸男瞬間撲倒女孩。圖／擷自影片
裸男瞬間撲倒女孩。圖／擷自影片
分享

裸男瞬間撲倒女孩。圖／擷自影片
裸男瞬間撲倒女孩。圖／擷自影片
分享

相關新聞

女童腹痛竟從胃裡取出1斤頭髮 家屬：從3歲開始吃

2019-09-02 14:31

常州11歲男孩貪玩反鎖快遞櫃 情急下打手機求救

2019-09-02 11:54

蘭州男當街追砍父被制伏 父求情：他還是孩子

2019-09-02 11:52

搭公車不懂手機支付 廣州男這麼做網友笑翻

2019-09-01 16:16

「沿印度洋走一圈」小伙帶90歲姥姥 飛2萬公里、玩3國

2019-08-31 15:17

「女神離開了，餘香尚在」…湖北五星級酒店競拍莫文蔚「餘溫房」

2019-08-31 15:14

牢記生理期「攻心」 西安「暖男」劈8女

2019-08-30 16:52

深情一吻染病毒！情侶雙雙入院 確診患了「熱吻病」

2019-08-30 13:09

影／商場天幕破裂大水傾瀉而下 女被沖飛2米遠

2019-08-30 09:21

男孩選擇就讀女子學院 只因媽說「找媳婦是頭等大事」

2019-08-29 21:34
看更多

熱門文章

路透社：林鄭月娥稱「若有選擇會辭職」

2019-09-02 23:57

黃之鋒今來台 環時社評痛批他是新生代漢奸

2019-09-03 09:25

來台港生被逮第三例 東吳大學生被控「暴動罪」

2019-09-02 22:32

黃之鋒今訪台！網友號召機場堵人 嗆綠營勿違反國安法

2019-09-03 09:12

壹傳媒連年虧損 黎智英：反送中浪潮成轉機

2019-09-03 09:26

4萬人三罷 「913港府最後期限」

2019-09-02 23:52

香港情勢關鍵階段 蔡總統：協助台商、在台港人

2019-09-03 00:24

影／黃之鋒的夢想：「今天台灣、明天香港」

2019-09-03 11:04

林鄭月娥：從未向北京提出辭職

2019-09-03 10:44

上海好市多有台味 陸媒：鴻海隱身、台灣style的大型代購

2019-09-03 15:13

聲援反送中演藝事業近全毀 何韻詩：不後悔

2019-09-02 21:52

學生下課玩鬧欄杆突斷裂 翻筋斗方式墜樓摔死

2019-09-03 10:53

血腥開學日！兇徒持刀闖校園 陸小學生遭斬8死2傷

2019-09-03 09:23

複製毛小孩 這家公司扮起上帝 不甩爭議還搞團購

2019-09-03 11:00

紐時觀察／港人中國情如何從好奇轉變為冷淡輕蔑？

2019-09-03 12:33

向警通報埋站等捉人 港鐵三招對付不合作運動

2019-09-02 19:51

開學日 湖北恩施朝陽坡小學八名小學生被殺害

2019-09-03 09:25

黃之鋒來台見卓榮泰 今晚演講反送中

2019-09-02 23:52

林右昌：六四天安門當年發生前氣氛和現在香港很像

2019-09-03 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top