女逛百貨突遭裸男撲倒強抱 放聲尖叫竟沒人來救

2019-09-03 17:33 聯合新聞網 綜合報導



廣東省深圳市一名女子表示，自己上（8）月31日在「COCO Park購物中心」逛街時，赫然見到一名一絲不掛的男子閒晃，甚至男子突然把一名年輕女顧客撲倒在地。受害女子嚇到花容失色，卻抵不過裸男的力量，只能放聲尖叫，而周遭民眾則冷眼旁觀，保全也不在現場。

綜合陸媒報導，年輕女孩當時悠閒地在逛商場，沒想到眼前赫然出現一名全身赤裸的男子，明目張膽的走在路中央，她看了一眼後害怕得靠牆緩緩想遠離，藉此避開裸男視線，沒想到還是逃不過裸男的雙眼，導致對方突然猛衝靠近她，甚至被逼到牆角撲倒。

女孩最終因閃避不及被裸男纏住，嚇的當場放聲尖叫。影片中可以看到，受害女後方還有2名年輕女子，看到裸男把前方的女生撲倒後，也跟著發出尖叫，卻選擇轉身逃跑；受害女前方的男子見狀似乎也相當手足無措，一副想上去阻止又不敢的樣子，只能任由裸男鬧事。

事後商場保全表示，事發當時忙著處理商場內另一則事件，才沒即時發現裸男進入商場，「如果有看到，肯定就攔下來了！」整起事件直到警方趕到現場才解決，初步調查顯示這名孫姓裸男，年僅26歲，是從外地到深圳旅遊，聲稱自己患有間歇性精神疾病。

孫男的家屬得知此事後，火速從外地趕到深圳，提供了孫男的疾病史及看醫生的資訊，承諾未來會對孫男加以看管，讓他最終就因為身患精神疾病而安全獲釋。部分網友們看完紛紛表示傻眼，「所以有疾病就免死金牌？」、「為什麼只撲女生？」、「有病就要繼續看醫生」、「有精神疾病還旅遊，666」。

裸男瞬間撲倒女孩。圖／擷自影片 分享 facebook