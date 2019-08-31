「沿印度洋走一圈」小伙帶90歲姥姥 飛2萬公里、玩3國

2019-08-31 15:17 世界日報 中國新聞組／北京31日電



最暖//小伙帶90歲姥姥旅行！行程2萬多公里，坐了10趟飛機。 取材自新華網 分享 facebook 姥姥90歲，從沒看過海，這成了阿晉的一樁心願。兩年前，姥爺去世了，阿晉決定帶著姥姥去旅行，「沿印度洋走一圈。」旅遊回來，開心地說：「這輩子活得值了！」

新華網報導，西安小伙阿晉兩年前開始著手準備行程、攻略。今年，願望達成，一個月的時間裡，他帶上姥姥行程2萬多公里，坐了10趟飛機，去了三個國家。在斯里蘭卡尼甘布的海灘，老太太穿著沙灘褲，撈魚、撿貝殼，高興得像個孩子。

到今年年初，姥姥已經去過國內很多城市了。為了讓老人的晚年生活更豐富，每次有朋友結婚時，阿晉都會帶著老人，一起參加婚禮。

「老太太90歲，身體非常好，特別熱愛生活。」阿晉說，任何一位老人，最害怕的其實是晚輩們的遺忘，「你得帶上她，讓她走進你的生活，培養共同語言和話題，打敗孤獨。」

報導指出，考慮到姥姥從沒看過海，幾個月前，阿晉決定帶上老太太，「沿印度洋走一圈。」

「姥姥的年紀太大，已經無法報旅行團了。」出發前，他帶姥姥全面檢查了身體，在買機票、辦簽證時，將體檢報告一併拿出來。祖孫倆從西安出發，兩人先後去了馬來西亞、馬爾地夫、斯里蘭卡。

阿晉甚至將整個行程的照片，製作成一本書，取名《幸福時光——帶著姥姥去旅行》，書的扉頁，寫著一句話：家是以愛為圓心，幸福為半徑的一個圓。

老人回憶說，當她站在大海邊，吹著海風眺望遠方時，覺得自己是世界上最幸福的姥姥。

「環球旅行，還在繼續。」阿晉說，只要姥姥的身體允許，等今年他放寒假後，還會帶老人出去，「陪伴是最長情的告白，孝順這件事，不能等。」