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「女神離開了，餘香尚在」…湖北五星級酒店競拍莫文蔚「餘溫房」

2019-08-31 15:14世界日報 中國新聞組／北京31日電

來源：YouTube

藝人莫文蔚8月24日在湖北恩施舉辦了演唱會。8月27日晚，一張帶有明顯挑逗意味、明碼標價競拍「莫女神」入住過的房間的宣傳海報，在網上引發關注。海報文案措辭露骨，寫著「莫女神離開恩施了，但入住的房間還在，餘溫尚存、餘香尚在，今夜等你」，並稱「限時競價」。

綜合媒體報導，湖北恩施五星級瑞享國際酒店8月28日發布「嚴正聲明」，稱微信朋友圈出現拍賣「莫女神花園套房競拍」的圖片，已經影響了酒店的商譽，此圖片不是通過官方發布，是謠言。聲明並稱將對傳播該圖片的行為保留追究其相關法律責任的權利。隔天，瑞享國際酒店又發布「道歉聲明」，稱「競拍莫女神入住過的房間」是酒店管理工作失誤，傷害了社會大眾的感情，造成了比較負面的影響，向大眾真誠道歉。

「女神用過的毛巾等用品皆可帶走」

澎湃新聞報導，「莫女神」指藝人莫文蔚。莫文蔚8月24日在恩施舉辦演唱會時曾下榻五星級的瑞享國際酒店。網上流傳的「競拍海報」還寫道：「客房內女神睡過的床上用品（床墊除外）及浴室毛巾和相應的一次性用品皆可帶走」。海報左上角是瑞享國際酒店的LOGO，中間配有花園套房內部陳設的圖片，並稱以8800元起拍。「報名時間」為8月27日晚6時至8月28日晚5時，留有電話和二維碼。識別二維碼顯示的是瑞享國際酒店公眾號

「競拍海報」在當地引起不少人反感。承辦莫文蔚演唱會的公司8月28日發布「嚴正聲明」稱，「關於網上傳播的拍賣莫文蔚小姐入住的房間這一負面事件的某酒店，與本次演唱會並無合作關係，該公司全額支付莫文蔚小姐團隊的所有開銷。」

官媒批：闡釋了什麼叫低級趣味

新京報的評論文章則直批：拍賣明星「原味餘溫房」，闡釋了什麼叫低級趣味。

文章指出，從明星愛吃的館子到網紅帶貨，不管是品牌宣傳還是微商式推廣話術，都喜歡將蹭得上的名人與自家產品捆綁。利用光環效應，帶動商業價值，在合理合法、利用得當的前提下，本無可厚非。但像涉事酒店這樣公然拍賣明星「原味餘溫房」，還配上曖昧的文案，卻是誤入歧途了。

文章說，本質上，不論是涉事酒店的備用文案，還是某些二手交易平台曝出的拍賣所謂「原味」物品，看起來是賣「巧」，內核則是「賣污」。哪怕目的在搞義賣，也難免遭到公眾「一碼歸一碼」的埋汰。在網路上，確實有些商家曾藉著打色情擦邊球的文案和宣傳，收割過不少流量，而「賣污」也成了部分商家效仿的營銷手段。但「有趣」跟「低俗」的界限也容易被模糊，很多靠「賣污」博眼球的企業或個人，最終很容易演變成作繭自縛。

湖北恩施一酒店就拍賣莫文蔚“餘溫房”媒體：低級趣味。 世界日報資料照
湖北恩施一酒店就拍賣莫文蔚“餘溫房”媒體：低級趣味。 世界日報資料照
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文章還指出，營銷不是壞事，蹭熱度也沒什麼好批的，但解鎖正確的方式很重要。對尚未掉到自己挖下的坑里的商家而言，由此汲取教訓很重要：營銷方式有千萬條，「惡趣味」是最不可取的那一條。

湖北恩施一酒店就拍賣莫文蔚“餘溫房”媒體：低級趣味。 取材自微信
湖北恩施一酒店就拍賣莫文蔚“餘溫房”媒體：低級趣味。 取材自微信
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