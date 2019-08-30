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牢記生理期「攻心」 西安「暖男」劈8女

2019-08-30 16:52世界日報 中國新聞組／北京30日電

渣男扮暖男！西安一劉姓男子同時與多名女子交往，處處展現「溫度」，牢記每位「女友」的生理期，主動幫忙洗衣、做飯、伺候泡腳，獲取對方傾心後，再以各種名義騙財。

華商報報導，王女士2016年通過婚戀平台認識了劉姓男子，他自稱是做工程的，經常在朋友圈裡發一些涉及煤礦方面的工程施工圖。劉男雖然個頭不高，但人品好、對人體貼、且有事業心，交往一段時間後，兩人進入談婚論嫁階段，但劉男卻始終不讓王女士見他的父母。

交往期間，劉男以工程忙、工地出事、發不出工資等各種理由，先後從王女士那裡借了60萬元。一邊不停借錢，一邊遲遲不談婚事，引起了王女士的警覺。

從去年下半年開始，王女士發現自己「心愛的男人」還在跟其他女人交往。王女士聯繫到其他「女友」後，通過信息互通，她們發現，劉男背後藏著多名女人，能直接取得聯繫的竟多達8人。她們組建微信群，相互「交代」與劉男的情況，發現一個共同特點：劉男不停借錢，少則幾萬元，多則數十萬。

今年4月，劉男的多名「女友」聯合向公安局報案。今年6月，躲藏在西安城南民房的劉男被警方抓獲。

警方指出，劉男今年33歲，多年前在煤炭企業幹過臨時工，知道一些煤炭企業工程的運作方式。從煤炭企業辭職後，劉男當起了網約車司機。數年間，劉男透過網約車、婚戀網站等管道，至少與8名「女友」交往，其中一名已和劉男結婚。

報導指出，劉男僅有中專學歷，遭騙的8名女士，有小學學歷，也有研究生學歷。她們對劉男一致評價是：會照顧人，特別是女性生理期時，照顧的更是無微不至。

劉男向警方供稱，他以談戀愛為名，不會與每位女性居住太長時間，多則一個星期，少則幾天，不停變換地方也是擔心引起其他女性的猜忌。交往時他會牢記每人的愛好和喜好，包括生理期。劉男稱，因為他沒有正當職業，想在城裡生活，只能靠不停周旋在這些女性之間才有經濟來源，只有不停借錢拆東牆補西牆。

生理期微信公安

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