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深情一吻染病毒！情侶雙雙入院 確診患了「熱吻病」

2019-08-30 13:09香港01 記者李福源／報導

示意圖。中國一對情侶熱情接吻，結果兩人都得到熱吻病。圖／ingimage
示意圖。中國一對情侶熱情接吻，結果兩人都得到熱吻病。圖／ingimage
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中國長沙巿22歲男子陳雙（化名）上周與女友深情熱吻，其後卻出現畏寒、喉嚨痛、乾嘔、扁桃腺腫大等徵狀，於是前往醫院檢查，始知感染了俗稱「熱吻病」的傳染性單核細胞增多症。醫生指出，接吻有可能傳播各種疾病，建議情侶在患病或抵抗力下降期間避免接吻。

陳雙表示，當日接吻後身體開始不適，出現畏寒、乾嘔、喉嚨痛等徵狀，於是到醫院求診。醫生袁燕清表示，經檢查後發現陳雙還有扁桃腺腫大、出現膿性分泌物，頸部、腋下、腹股溝等部位淋巴結腫大等情況，明顯是受到感染；驗血證實陳雙的淋巴細胞明顯升高，且基因組為DNA的皰疹病毒（EB）抗體呈陽性，故醫生確診他患上了「熱吻病」。

陳雙的女友近日同樣出現喉嚨痛、扁桃腺腫大等情況，因此極有可能亦感染了EB病毒，於是醫生建議二人同到專科醫院接受進一步治療。

湖南省第二人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫生曾祥伯指出，「熱吻病」的三大典型症狀為發熱、咽痛和淋巴結腫大，其傳染源是EB病毒帶菌者和患病患，主要通過唾液傳播，情侶接吻接觸到唾液易相互傳染，患者多為青少年，但其他年齡層也可能受感染。

曾祥伯稱，主要用抗病毒治療，大多數患者療效良好，少數患者可出現脾破裂、腦膜炎、心肌炎等並發症。他提醒，唾液接觸很容易傳播肺結核、病毒性肝炎、流行感冒、腮腺炎、梅毒、風疹、熱吻病、猩紅熱等多種疾病，因此建議情侶在患病期間或抵抗力下降時避免接吻。

不少網民都表示長知識，「道理是知道的，但這個病的名稱第一次聽說」、「突然覺得單身可以預防一切疾病」、「又給單身加了條理由，珍愛生命，遠離對象」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

情侶淋巴腸病毒發燒

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