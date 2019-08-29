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男孩選擇就讀女子學院 只因媽說「找媳婦是頭等大事」

2019-08-29 21:34聯合新聞網 綜合報導

大陸山東煙台市19歲男學生姜雲飛，日前到男女比例懸殊的「山東女子學院」唸書。 圖...
大陸山東煙台市19歲男學生姜雲飛，日前到男女比例懸殊的「山東女子學院」唸書。 圖擷自齊魯晚報
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每位學生挑選學校就讀時的目標都不同，有人想培養興趣，也有人想好好讀書，但中國大陸日前有一名男同學在大學考試放榜後，選擇到男女比例1：10 的「山東女子學院」唸書，當他被問為何選擇這間學校時，竟笑稱「母親說男人找媳婦是頭等大事！」，此言論讓他一夕之間在網路爆紅，事後他澄清只是開玩笑的。

綜合大陸媒體報導，近日微博瘋傳一段影片，影片中一名來自大陸山東煙台市19歲男學生姜雲飛，今年高考以654的高分錄取山東女子學院的商貿管理系，整整比本科系錄取分數高77分，也吸引不少人詢問報考原因。對此，姜雲飛笑說「聽說女子學院的男女比例是1：10，媽媽說男人一輩子找媳婦是頭等大事！」這段影片貼出後立即在網路上瘋傳，引起網友熱議。

姜雲飛事後驚覺「好找媳婦說」爆紅，便趕緊出面解釋，「找對象」只是調侃，自己是因為當初聽了學姐詳細的介紹後，覺得這間學校不錯，感覺是一個溫暖的大家庭，經過深思熟慮後才決定報考的；且春季高考可選擇的學校不算多，山東女子學院是其中一個。

他接著解釋為何會說「好找媳婦」，是因為考上大學後，親戚一直問「為什麼要報考女子學院啊？」自己覺得不太好解釋，對方聽了也不一定懂，乾脆開玩笑「女子學院的女生多，好找對象！」

姜雲飛的媽媽也出來滅火，表示當時她說「兒子上女院是為了好找媳婦」也是隨口說說，沒想到兒子會因為這件事在網上爆紅。

影片上傳後，引發網友熱烈迴響，「班上就你一個男的，當之無愧的班草」、「看笑容燦爛的，感覺已經把到十幾個學姐了…」、「很明顯是看中學校的女子二字」、「女院是女生當男生用，男生當牲口用」。但也有人好奇「一個男的為什麼可以報女子學院？」有網友解釋，「女子學院沒規定一定要招女生，可能是女性專業較多而已，比如師範大學也有不當老師的，理工大學也有文科。」

姜雲飛說，報考女子學院是深思熟慮後的決定。圖為姜雲飛當天學校報到的情形 ...
姜雲飛說，報考女子學院是深思熟慮後的決定。圖為姜雲飛當天學校報到的情形 圖擷自齊魯晚報
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影片連結：http://v.163.com/static/3/VKMNOPCEG.html

媳婦高考

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