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悔恨也來不及！女兒多年沒回家 開門竟見老父成白骨

2019-08-29 17:35聯合新聞網 綜合報導

大陸一名女子因為長年在外地工作，很少回老家探望父親，沒想到近日回老家後才發現父親...
大陸一名女子因為長年在外地工作，很少回老家探望父親，沒想到近日回老家後才發現父親已變成一堆白骨。圖擷自今日小新聞 YouTube
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又傳孤獨死悲劇！中國大陸一名女子多年來都沒回去爸爸家，連電話也無法聯繫上，因此決定在近日回家一趟，沒想到請鎖匠師傅將房門打開後，竟發現70歲的老父親已變成一具白骨，連最一面都沒見到，就這樣孤獨死去，實在讓人不勝唏噓。

根據《今日小新聞》報導，這名陝西省的女子因為久未回家，加上一直聯繫不上父親，於是她決定返回西安的老家一趟。豈料當她推開門家門後，映入眼簾的不是老父親的身影，而是一具冰冷的白骨，令她傷心不已，附近鄰居得知消息後感嘆表示，過世的老人家年約70多歲，以前常常在社區散步，但近幾年大家都沒再看過他了，並推測老人家應該是孤單的嚥下最後一口氣，才會都沒人察覺。

另外其他鄰居也透露，先前有親戚朋友來找過他，不過大家都沒找到，最後也就不了了之。報導中也提到，這名老父親和前妻離異多年，雖然兩人育有一名女兒，但是卻長期在外地工作很多年都沒有回家探望老父親，因此老父親就這樣自己一個人孤伶伶的生活，最後也是孤獨的離開人世。

老父親「孤獨死」的消息一出，馬上引來網友熱議，許多網友都紛紛留言「感覺兒女要負最大的責任，老人家好可憐」、「走的實在太淒涼了」、「多年來真的連一通電話都沒打過嗎」。還有網友分析「估計是老人家跟兒女的關係不好，離婚都跟著母親走了才這樣」。

老父親孤獨的在家中死去，都沒人察覺。圖擷自今日小新聞 YouTube
老父親孤獨的在家中死去，都沒人察覺。圖擷自今日小新聞 YouTube
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獨居老人

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