男子誤將三秒膠滴入眼 醫說：若掰開會整個撕裂

2019-08-29 16:50 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名男子誤將三秒膠當作眼藥水點進眼睛，導致他痛到睜不開眼。圖片來源／ingimage 分享 facebook

眼睛乾癢或不舒服時，有些人會選擇點眼藥水紓緩不適，但若是誤將非眼藥水的液體錯點入眼，恐怕會對眼睛造成傷害。中國大陸有一位38歲的張姓男子因誤把三秒膠當成眼藥水點入眼睛，導致眼瞼周圍皮膚和睫毛全部黏在一起，讓他眼睛痛到張不開，所幸送醫治療後沒有大礙，但醫生說若是當時將眼睛強行掰開，眼皮將整個撕裂。

根據「新浪網」報導，這位張姓男子住在浙江省海寧市，他因為將黏性很強的三秒膠誤當作眼藥水點入眼中，導致眼睛疼痛無法睜開，當下他立刻前往市中醫院就醫，醫生見狀使用生理食鹽水先將張男的眼睛濕敷，並把睫毛剪掉，之後將眼瞼慢慢掰開治療眼睛。

市中醫院眼科醫生溫巧紅表示「三秒膠的外觀與眼藥水類似，像張先生這樣不小心將異物滴入眼的案例不在少數，尤其是一些老人，會將造型類似的東西放一起又認不清字，拿起來就往眼睛滴，很容易造成眼睛的損傷或是出現發炎的症狀。」而她也說若是不小心將膠水點入眼，千萬不要揉眼睛，因為會導致固化物劃傷角膜，也不要強行掰開眼皮，這樣會導致眼皮的撕裂傷。

若是將異物點入眼睛，可先將眼皮向前輕輕拉，用眼淚或冷水把異物沖走，如果無效的話，閉上眼睛將眼珠往下，用生理食鹽水或3％硼酸水沖洗結膜囊，接著用消毒的棉花棒沾生理食鹽水輕輕擦去，並滴入抗生素眼藥水，之後觀察情況，必要時須送醫治療。